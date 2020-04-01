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МТС Travel назвал самые популярные сервисы онлайн-бронирования в России

Компания изучила изменения на рынке онлайн-бронирования после ухода из страны ряда крупных западных сервисов

Приостановка работы в России ряда иностранных сервисов для путешествий в 2022 году привела к перераспределению интереса потребителей в пользу российских платформ, при этом наибольший прирост наблюдается у сервисов онлайн-бронирования отелей, говорится в исследовании МТС Travel, которое цитирует «Интерфакс»

«У «Суточно.ру», специализирующегося на аренде апартаментов, количество уникальных пользователей выросло в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом. Вторым по приросту аудитории стал входящий в МТС Travel сервис Bronevik.com — за 2022 год его аудитория увеличилась в 4,3 раза.

Количество пользователей сервиса Ostrovok.ru выросло в 3,5 раза год к году», — рассказали в компании.

Четвертое место среди самых востребованных сервисов путешествий занял сайт туроператора по внутреннему туризму «Дельфин», его аудитория выросла в 3,3 раза год к году. На пятом месте сайт туроператора TEZ Tour, у которого за год стало в два раза больше уникальных посетителей.

По словам генерального директора МТС Travel Вадима Мельникова, в 2023 году развитие российских сервисов для путешествий пойдет по пути технологического масштабирования и партнерства с travel-стартапами.

Согласно исследованию, самое большое падение год к году показали приостановившие работу в России зарубежные сервисы Trivago (минус 67%) и Agoda (минус 63%), а также сервис по поиску авиабилетов Skyscanner (минус 38%).

Между тем, по данным МТС Travel, сервис по бронированию гостиниц Booking.com, который приостановил работу в России в марте 2022 года, по-прежнему входит в пятерку наиболее популярных у путешественников, хотя его аудитория сократилась на треть по сравнению с 2021 годом.

«Это объясняется тем, что россияне продолжают использовать сервис для поиска информации и отзывов о зарубежных отелях. При этом, если нет возможности оплатить бронирование российской картой, делают это на других платформах», — пояснили в компании.

Кроме Booking.com у российских туристов пользуются спросом сервис Tutu.ru, сайт-отзовик Tripadviser, агрегаторы "Яндекс.Путешествия" и Aviasales. Аудитория их сайтов и приложений выросла в среднем на 11% к 2021 году.

Среди сервисов с билетами на транспорт в 2022 году больше всех выросла аудитория у сайта по поиску авиабилетов Aerotur (+43%), сайта и приложения для смартфонов РЖД ( +15%), онлайн-платформы авиакомпании Smartavia (+13%).

В тройку туроператоров – лидеров по росту аудитории в 2022 году, помимо «Дельфина» и TEZ Tour, входит «Алеан», который специализируется на турпоездках по России и в страны ближнего зарубежья. Число пользователей этого сайта за год выросло на 16% .

Кроме того, в исследовании отмечается популярность сайта туроператора Fun&Sun – количество его уникальных посетителей в 2022 году увеличилось почти в 10 раз по сравнению с 2021 годом.

В компании такой рост объяснили объединением ресурсов туроператора на единой онлайн-платформе после смены бренда TUI на Fun&Sun.

/TOURBUS.RU