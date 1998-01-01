Михаил Мишустин: Регионы в 2023 году получат около 14 млрд рублей на туристические проекты

Среди субсидируемых проектов - обустройство центров городов, гранты для турбизнеса, строительство кемпингов, поддержка событийных мероприятий

Правительство в 2023 году выделит средства регионам на реализацию многих проектов, связанных с развитием туризма. Это обустройство центров городов, гранты для турбизнеса, строительство кемпингов, поддержка событийных мероприятий, сообщил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин, которого цитирует «Интерфакс».

«В регионах разрабатываются программы по проектированию туристических пространств в центрах городов. На их реализацию правительство в текущем году предоставит 24 российским субъектам сумму более 6 млрд рублей.

Средства эти помогут создать единое архитектурно-культурное пространство в популярных туристических местах и, что важно, объединить достопримечательности, провести благоустройство, внедрить там продуманную, удобную, комфортную для людей навигацию.

Все это важно для привлечения и удобства как путешественников, так и жителей этих населенных пунктов, которые всегда гордятся своими достопримечательностями, историческими местами», — сказал он на заседании правительства.

Кабмин, по его словам, уже выделил регионам свыше 5 млрд рублей на грантовую поддержку бизнесу, который работает в этой сфере. Из них более 3 млрд будет направлено на реализацию общественных инициатив, в том числе по обустройству национальных маршрутов и зон отдыха.

«В последнее время набирает популярность такой вид размещения, как кемпинги и автокэмпинги. На проекты по их возведению предусмотрено 700 млн рублей. И еще 1,5 млрд рублей предназначены для компаний, которые занимаются обновлением инфраструктуры для путешествий.

Эти средства пойдут в основном на приобретение туристического оборудования, создание круглогодичных бассейнов, разработку путеводителей, а также обеспечение безбарьерной среды», — добавил премьер.

По его словам, государственные вложения позволят реализовать идеи, необходимые для развития всей отрасли, и сделать поездки по стране более комфортными и интересными. Правительство также поддержит организацию в регионах событий, которые привлекают путешественников.

«Выделим свыше 630 млн рублей на такие цели, средства получат 36 регионов страны. Это позволит им провести множество мероприятий, которые востребованы туристами. Нужно, чтобы было как можно больше информации о таких событиях, это поможет людям подобрать наиболее удобные варианты путешествий и повысит популярность внутреннего туризма.

Стимулировать спрос надо не только летом, но и в межсезонье», — подчеркнул г-н Мишустин.

Эти решения, по его словам, помогут развивать туристическую отрасль, создавать новые рабочие места в регионах, повысят популярность внутреннего туризма.

/TOURBUS.RU