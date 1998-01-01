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Россияне выбирают в феврале активный отдых

Cервис Ostrovok подробно проанализировал бронирования отелей в этом месяце

В последний месяц зимы российские туристы предпочитают городскому туризму активный отдых на природе – если в декабре и январе туристы чаще предпочитали отдых в городах и бронировали отели в Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Туле, Суздале и Владимире, то в феврале интерес путешественников сфокусировался на направлениях для активного отдыха: Эсто-Садок (Красная поляна) обогоняет Казань по количеству бронирований с датами проживания в феврале, Архыз и Иркутск опередили Калининград и вошли в десятку самых популярных направлений.

Мурманск обошел Ярославль и замкнул топ-10, а в Домбае туристы совершили больше бронирований, чем в Туле.

Средний чек бронирования в российских отелях составляет 12 500 рублей за три ночи. При этом средний чек бронирований с захватом февральских праздников (с 23 по 26 февраля) оказался несколько выше – 15 200 рублей за три ночи.

Дороже всего в феврале туристам обходится размещение на горнолыжных курортах: в Эсто-Садке средняя стоимость забронированной ночи насчитывает 11 550 рублей, в Архызе – 8 800 рублей, Шерегеше – 7 750 рублей, Красной Поляне – 6 650 рублей, Домбае – 5 800 рублей.

Проживание стоимостью до пяти тысяч рублей за ночь бронируют в Туле – 4 500 рублей, Костроме – 4 300 рублей, Москве и Нижнем Новгороде – 4 100 рублей, а также Владивостоке – 4 000 рублей.

Дешевле бронируют размещение в Иркутске (3 900 рублей за ночь), Сочи (3 700 рублей), Екатеринбурге (3 500 рублей), Мурманске (3 400 рублей), Казани и Калининграде (3 200 рублей), Санкт-Петербурге (3 000 рублей).

В поездках по России туристы выбирают отели категории три звезды (на них приходится 23% бронирований), апартаменты (18%), а также четырехзвездочные гостиницы (16%). Кроме того, востребованы отели без звезд (12%), гостевые дома (8%) и мини-отели (6%).

Среди зарубежных направлений в феврале лидирует Таиланд – доля бронирований в этой стране составляет 21% от всех бронирований за рубежом, совершенных с помощью Ostrovok.ru, хотя в начале зимы она насчитывала около 10%.

Также до конца зимы россияне планируют совершить поездки в Белоруссию (18%), Турцию (13%), ОАЭ (5%), Италию (5%), Испанию (4%), Францию (4%), Армению (4%), Узбекистан (2%) и Казахстан (2%).

Средний чек бронирования в зарубежных отелях насчитывает 40 000 рублей за шесть ночей.

Самое дорогое проживание туристы бронируют на Мальдивах – средняя стоимость забронированной ночи здесь составляет 35 200 рублей. В ОАЭ туристы резервируют размещение в среднем за 15 350 рублей за ночь, во Франции – за 10 400 рублей, Израиле – за 9 900 рублей.

Несколько дешевле туристам обходятся брони в Германии – 8 700 рублей, Италии – 7 500 рублей, Испании – 7 000 рублей, Индии – 6 650 рублей, Турции – 5 800 рублей, Вьетнаме – 5 600 рублей.

Более бюджетно обходятся отели в Армении – 5 150 рублей, Таиланде – 4 900 рублей, Казахстане – 4 700 рублей, Узбекистане – 4 500 рублей, Белоруссии – 4 200 рублей, а также Грузии – 3 200 рублей.

Планируя поездки за рубеж, россияне отдают предпочтение отелям категории четыре звезды (34% от всех бронирований), три звезды (34%), а также пять звезд (11%). Реже выбирают апартаменты (10%) и двухзвездочные гостиницы (4%).

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com



