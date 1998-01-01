АТОР: Обещанного упрощения визового режима с Эфиопией не будет

Россияне, желающие оформить туристическую визу в Эфиопию, пока смогут сделать это только в посольстве этой страны в Москве, либо оформить визу онлайн. Нововведение, предполагающее оформление визы по прилету, о которой было объявлено на днях, откладывается. Также теперь значительно увеличены визовые сборы, - сообщает сегодня Ассоциация туроператоров.

«Да, мы вчера говорили о том, что россияне могут оформить визу по прилету, а два действующих сейчас варианта – виза через посольство и онлайн виза – закрываются. Но сегодня стало известно, что введение визовой новинки откладывается. Мы ждем официального сообщения на этот счет», – рассказал представитель посольства Эфиопии в Москве.

По его словам, преждевременное появление информации о визовых послаблениях произошло по причине активной работы дипломатов, в том числе и лично посла Эфиопии в России по этому вопросу и появления положительных решений. «Мы верим, что в самом скором времени решение о визах по прибытии будет принято. Отсрочка введения визового послабления, надеемся, будет недолгой», – сообщили в посольстве.

Вторая визовая новость касается визовых сборов. Они были увеличены. И существенно – в два раза. Теперь однократная туристическая виза Эфиопии на 30 дней, оформленная в посольстве, стоит 6 тыс. руб. вместо 3 тыс. руб. Если эта мультивиза на 90 дней, то тариф – 15 тыс. руб.

Эксперты АТОР отмечают, что россияне часто используют Эфиопию для разлета в другие страны. Транзитным пассажирам, находящимся в аэропорту Эфиопии до 12 часов, транзитная виза не нужна. Транзитные пассажиры, желающие познакомиться со столицей Эфиопии, могут воспользоваться пакетом Stopover от Ethiopian Airlines.

В рамках эксклюзивных правил транзита пассажиры Ethiopian Airlines, которые летят в третьи страны и у них предполагается длительная стыковка в Аддис-Абебе, могут посетить столицу Эфиопии без транзитной визы

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com