Российские столицы ждут гостей из Ирана

Москва и Петербург принимают активное участие в проходящей в эти дни в Тегеране международной туристической выставке TITE-2023

С 7 по 10 февраля в Тегеране проходит Международная выставка гостиничного хозяйства и туризма , городом-участником которой впервые стал Санкт Петербург. Ожидается, что в течение четырех дней мероприятие посетят более 4 тысяч профессионалов туристской сферы Ирана, Омана, Турции, Пакистана, Армении и других стран.

Северная столица представлена тематическим стендом, где представители Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга совместно с отельерами и туроператорами рассказывают о разнообразных возможностях для путешествий в город на Неве. Перед гостями выступают блистательные музыканты-инструменталисты «Петербург-концерта» с известными во всем мире сочинениями великих русских композиторов.

Кроме того, в целях совместного продвижения и развития межрегионального сотрудничества в работе на выставке участвуют представители туристских ведомств Москвы и Республики Татарстан.

В преддверии открытия выставки Комитетом по туризму Москвы было организовано роуд-шоу с участием туроператоров и турагентств Ирана. На мероприятии состоялась презентация совместного проекта «Два города – миллион впечатлений», объединяющего Петербург и Москву в единое туристское направление с широчайшим спектром предложений.

«Мы видим активизацию въездного туризма из Ирана. Рассчитываем, что в 2023 году турпоток будет расти. В первую очередь этому будет способствовать соглашение о безвизовых групповых турпоездках между нашими странами, начала работы по которому мы ожидаем уже в этом туристском сезоне. Московская инфраструктура, туроператоры, гостиницы и другие участники туристского рынка к этому готовы», –– отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

Председатель петербургского Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев подчеркнул, что успех проекта «Два города – миллион впечатлений» во многом обусловлен идеальной совокупностью высокой транспортной доступности, насыщенной событийной программы и большого количества достопримечательностей в обеих столицах.

Все это позволяет делать путешественникам единственные в своем роде туристские предложения.

«Иран обладает значительным туристским потенциалом, интерес граждан этой страны к России в целом и к Санкт Петербургу в частности уже заметно вырос. Согласно статистике, в 2022 году Северную столицу посетили около 8 тысяч туристов из Ирана. При этом большинство из них за одну поездку побывали и в Петербурге, и в Москве. Эффективно совместить туристские предложения наших мегаполисов позволяет проект “Два города — миллион впечатлений”.

Чтобы привлечь новых путешественников к посещению двух столиц и показать им гостеприимный Петербург, мы совместно с представителями турбизнеса реализуем активную маркетинговую кампанию в странах Ближнего Востока. Проводим выездные презентации, направленные на прямую коммуникацию представителей туриндустрии, участвуем в международных выставках, привлекаем к сотрудничеству средства массовой информации, приглашаем туроператоров познакомиться с нашим городом в рамках инфотуров.

В Северной столице много внимания уделяется качеству услуг. Специалисты отрасли гостеприимства проходят специальные программы обучения и сертификации.

В центре города работают информационные центры, помогающие путешественникам сориентироваться в богатстве туристских предложений», –– отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев

В рамках работы петербургского стенда проведены деловые встречи и переговоры с представителями ключевых профильных ассоциаций и ведущих туристских компаний Ирана. Члены Ассоциации воздушного транспорта и турагентств – руководители крупнейших иранских туроператоров заявили о готовности в стратегической перспективе отправлять в Россию и Петербург до одного миллиона иранских туристов и попросили об информационной поддержке их кампании по продвижению Северной столицы как туристского направления.

В результате достигнутых договоренностей Конгрессно-выставочным бюро Санкт Петербурга подписаны два меморандума о взаимопонимании: с Ассоциацией воздушного транспорта и туристских агентств Ирана, а также с российскими туркомпаниями «Интурист» и «Тари Тур» и иранской туристской организацией Hegta Holding.

Согласно аналитическим данным «Турбарометра Санкт Петербурга», Иран обладает значительным потенциалом с точки зрения развития въездного туризма в Северную столицу. В 2022 году в гостиницах города на Неве останавливались почти 8 тысяч иранцев (в 2019 году этот показатель составлял около 18,5 тысячи). При этом многие путешественники из этой страны за одну поездку посещают два мегаполиса: Москву и Петербург.

Важно отметить, что до пандемии в путешествия за рубеж ежегодно отправлялись около 6-7 млн иранских путешественников.

/TOURBUS.RU