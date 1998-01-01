Въездной турпоток в Россию продолжает падать

В минувшем году, согласно данным Погранслужбы ФСБ, нашу страну посетили лишь 200 тысяч иностранных гостей

Согласно данным Пограничной службы ФСБ РФ, которые проанализировала Ассоциация туроператоров, Россию в 2022 году с туристическими целями посетили 200,1 тыс. иностранцев. Это почти на 4,9 млн или в 25,5 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года оказался меньше, чем даже в «ковидные» 2020 и 2021 г.

Так, в 2020 году иностранцы, по той же российской пограничной статистике, совершили 335,8 тыс. визитов в Россию с туристическими целями. В 2021 году, в разгар ковидных ограничений, иностранный въездной турпоток составил 288,3 тыс. поездок.

По итогам 2022 года на первом месте по количеству визитов, целью которых был указан туризм, оказалась Германия. Впрочем, эксперты АТОР отмечают, что у скорее всего, в случае Германии речь идет о бизнес-визитах и визитах с личными целями.

По данным туроператоров, в прошлом году организованных туристов из Германии (и вообще из Западной Европы) в России практически не было. Причины понятны – закрытое небо между Россией и абсолютным большинством стран Европы, а также невозможность пользоваться в России картами Visa и Mastercard, выданными иностранными банками.

По данным статистики Погранслужбы ФСБ РФ, всего граждане Германии за 2022 год год совершили 25,4 тыс. «туристических» визита в Россию. Для сравнения, в 2019 году у Германии было 522,2 тыс. визитов в РФ с целью туризма, в 2020 году – 21,1 тыс., в 2021 году – 38,1 тыс.

На втором месте по иностранному турпотоку в Россию в 2022 году – Турция. За прошлый год граждане этой страны совершили 22,6 тыс. визитов с целью туризма в Россию. Это примерно столько же, сколько годом ранее (23,2 тыс. в 2021 году), но больше, чем в 2020 году (15,8 тыс.).

На третьем месте – Иран (14,6 тыс. визитов с целью туризма). В сравнении с пандемийными 2020–2021 годами турпоток из Ирана в Россию вырос в 14 раз. Но все же до 2019 года данные по 2022 году все еще не дотягивают: тогда иранцы побывали в России с туристическими целями 29,2 тыс. раз.

Четвертое место по турпотоку в 2022 году занимает Казахстан (13,3 тыс.). В сравнении с 2021 годом турпоток вырос почти на 4 тыс. визитов.

Замыкает ТОП-5 Куба с результатом 11,3 тыс. визитов. Возможно, это транзит, визиты к родственникам, студенты и т. д. При этом свой максимум турпоток из Кубы в Россию показал в 2021 году, когда нашу страну с заявленными туристическими целями посетили более 72 тыс. кубинцев.

Далее в рейтинге въездных рынков следуют Узбекистан (8,9 тыс. визитов), Киргизия (6,6 тыс.), Индия (6,4 тыс.), США (5,6 тыс.), Армения (5,2 тыс.). Среди стран в ТОП-10 наибольшее сокращение турпотока в сравнении с допандемийным периодом произошло в отношении США: в 2019 году граждане этой страны совершили 241 тыс. туристических визитов в Россию.

Как напоминает АТОР, до пандемии главным поставщиком туристов в Россию был Китай. В 2019 году китайцы совершили 1,5 млн туристических визитов в Россию. В 2022 году граждане КНР совершили в РФ всего 842 визита с целью туризма.

Сейчас Китай начинает вновь открываться для туризма и Россия планирует наращивать турпоток из этой страны. В его пользу будет играть и наличие прямого авиасообщения между странами, и тот факт, что китайские банковские карты системы UnionPay работают в России.

Однако до сих пор не восстановлен приостановленный из-за пандемии безвизовый режим для групп туристов.

При этом общее число иностранцев, которые въезжали в Россию с любыми целями (не только туризм, но и работа, учеба, частные цели и пр.) в 2022 году выросло в сравнении с пандемийными 2020 (9,7 млн) и 2021(12,1 млн) годами.

По итогам прошлого года иностранцы совершили 13,1 млн визитов в РФ со всеми возможными целями. Впрочем, это почти на 20 млн меньше (или в 2,5 раза), чем было в 2019 году.

В ТОП-3 по «общему» въезду вошли Казахстан (2,5 млн визитов), Украина (2,4 млн), Узбекистан (2,1 млн). Более миллиона визитов в Россию в прошлом году также совершили граждане Таджикистана (1,6 млн).

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com



