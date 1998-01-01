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ЦИФРА НЕДЕЛИ: C начала года на Кубе отдохнуло более 12 тысяч россиян

Рост турпотока на остров Свободы сдерживает сложная ситуация с авиасообщением

Кубу за январь и первую неделю февраля посетили около 12,4 тыс. российских туристов, сообщает РСТ со ссылкой на нового севетника по туризму посольства республики в РФ г-жу Кристину Леон Изнага. По ее словам, интерес к направлению на российском рынке высокий, но наращивать турпоток мешает недостаток перевозки.

«Сейчас сложная ситуация с авиасообщением, из России на Кубу выполняет прямые рейсы только одна авиакомпания – Nordwind Airlines, полеты осуществляются из Москвы в Варадеро и Кайо-Коко 2 раза в неделю. Этого, безусловно, недостаточно для российского рынка. На данный момент мы проводим переговоры с разными авиакомпаниями по поводу открытия новых рейсов. Если удастся увеличить авиаперевозку, это приведет к росту турпотока», – рассказала г-жа Изнага.

Вместе с тем, согласно информации, опубликованной на сайте национального управления статистики (ONEI), Куба на конец декабря 2022 года приняла 1 млн 614 тыс. иностранных туристов, что на 452,8% больше, чем за предыдущий год.

Первое место среди иностранных рынков-поставщиков туристов на Кубу в 2022 году заняла Канада, откуда приехали 532,5 тыс. человек. Второе – кубинская община за рубежом (333,2 тыс.), третье – США (100,5 тыс.), четвертое – Испания (83 тыс.), пятое – Германия (58,7 тыс.).

В 2021 году на острове побывало 175 тыс. российских путешественников, это самое большое число среди зарубежных рынков. В 2022 году Россия заняла лишь шестое место по числу посетивших Кубу граждан. Всего из нашей страны на Кубу прибыло с 1 января по декабрь 2022-го 54,4 тыс. человек. Снижение турпотока составило почти 70%.

По мнению вице-президента Альянса турагентств, гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, чьи слова приводит РСТ, причина спада турпотока – резкое снижение количества рейсов на Кубу, а также открытие Таиланда.

«Куба шла хорошо до 24 февраля прошлого года. После февраля, когда ряд стран закрыли небо для российских самолетов, сильно увеличилась длительность полетов и соответственно стоимость. Многие авиакомпании отказались обслуживать рейсы на остров», – рассказал г-н Мкртчян.

Эксперт напомнил, что в октябре 2022 года снял все ограничения на въезд Таиланд, а российские авиакомпании запустили на направлении прямые рейсы. По мнению эксперта, перезапуск конкурирующего направления также способствовал спаду турпотока на Кубу.

«Сейчас открыты рейсы в Таиланд почти из каждого города-миллионника – Казань, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Самара и др. А из Москвы выполняется несколько рейсов ежедневно.

Люди, выбиравшие Кубу в 2021 году, в 2022-м полетели в Таиланд. То есть турпоток развернулся в другую в сторону», - считает эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

