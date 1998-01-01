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08 февраля
Виктория Кизимова: «У России есть и база, и возможности быть в авангарде новых трэвел-технологий»
Гендиректор компании «Мой Агент» рассказала о серьезных изменениях на рынке туристических технологий за последний год
Технологии перестали быть привелегией и стали необходимым минимумом для выхода любого туристического продукта на рынок — отметила в интервью «Турбизнесу» Виктория Кизимова, генеральный директор компании «Мой Агент».
Как отметила эксперт, сегодня растет использование онлайн-технологий во всех сегментах туриндустрии, но особенно интересна картина изменений на гостиничном рынке. До февраля 2022 года лидерство booking.com в дистрибуции отелей было полным и безоговорочным - 60% всех бронирований в России были сделаны через этот канал. Прямые покупки на сайтах отелей составляли 20%, остальное делили ОТА, туроператоры и агрегаторы.
Однако, к концу прошлого года ситуация кардинально изменилась: прямые продажи отелей выросли до 50%.
В сегменте продажи железнодорожных билетов доля собственных продаж на сайте РЖД составляет около 50%. Примерно 25% билетов по-прежнему покупают в кассах на вокзалах и столько же продается через агентов.
С турпакетами ситуация обратная. В связи с комплексностью продукта, большим количеством нюансов, необходимых к анализу при бронировании, доля прямых продаж пакетов на сайтах туроператоров составляет от 5% до 15%, остальное туроператоры реализуют через турагентов.
При этом, отмечает эксперт, уход с рынка booking.com и других западных сервисов бронирования обозначили те проблемы, с которыми необходимо справиться в ближайшее время. Для клиента booking.com решал в одном окне все задачи: удобный поиск и онлайн-бронирование, рейтинги, выбор способа оплаты, предоставление гарантий, прямая связь с отелем и т.п.
Сейчас клиент для полноценного бронирования вынужден использовать сразу несколько платформ. Это ухудшило пользовательский опыт.
Для отелей booking.com представлял собой быстрый и понятный канал дистрибуции. Есть разные мнения, стоил ли этот канал своих денег, но продажи он точно обеспечивал. Сейчас отели активно занимаются собственной b2c- дистрибуцией, узнаваемостью, программами лояльности для того, чтобы сохранить свою долю прямых продаж, если вдруг западные платформы вернутся или на рынке вырастет домашний дублер «букинга».
Для ОТА и агрегаторов уход booking.com стал окном возможностей, но обеспечить регистрацию отелей в короткие сроки, отладить работу с контентом, управлять возросшим количеством бронирований стало непросто.
На авиарынке, в связи с вступлением в силу 1 ноября 2022 года постановления правительства №1393, российские авиаперевозчики стали использовать только российское ПО.
Плановая миграция авиакомпанией из одной GDS в другую обычно занимает 12-18 месяцев, но наши авиакомпании и системы бронирования сделали фактически невозможное за полгода.
«Я надеюсь, что эти изменения наши системы бронирования и перевозчики используют для того, чтобы быстрее перейти от технологии бронирования билета к технологии бронирования заказа при оформлении авиаперевозки.
Эти изменения в технологии авиадистрибуции назрели уже давно, с тех пор, как провозная плата перестала включать в себя обязательный багаж, возможность возврата и другие опции.
Если все услуги будут объединены пакетом, заказом, как в турпакете, мы получим широкие возможности по дополнительным продажам, а клиентам станет легко выбирать то, что им действительно нужно в полете», - отмечает эксперт.
Еще один тренд последних лет, который отметила эксперт, -- бум стартапов в индустрии, который был до пандемии, когда все хотели вложится в турбизнес. Пандемия существенно поубавила этот пыл, инвесторы стали осторожнее. Но, конечно, «колесо стартапов» не остановить.
Из интересных новых сервисов экперт отметила те, которые обратили на себя внимание в 2022 году:
https://www.funtam.ru/ - сервис по бронированию активностей. Помогает туристам быть в курсе того, что происходит в том месте, где они отдыхают.
https://apeironspace.com/ https://rmshare.ru/ - технология цифрового отеля, возможность управлять со смартфона пребыванием в гостинице. Заселение без администратора, регулировка освещения и медиа, рум-сервис и персонализация завтрака - и все это через приложение.
«Думаю, что в 2023 году цифровизация пройдется по авторским турам. Это довольно сложная история, метаплатформа, но тем интереснее и разнообразнее будет опыт путешествий. Пример такого сервиса - https://youtravel.me/», - добавила эксперт.
«Россия – огромная страна, у нас очень много талантливых менеджеров, разработчиков, которые хотят изменить к лучшему клиентский опыт через свой классный продукт. У нас есть и база, и возможности быть в авангарде новых трэвел-технологий и интересных решений», - заключила эксперт.
/TOURBUS.RU
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