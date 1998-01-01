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08 февраля
РСТ: На февральские «длинные выходные» туристы поедут в Сочи, Кавминводы и Подмосковье
Туроператоры рассказали об изменениях февральского спроса в этом сезоне
Топ российских направлений на праздничные выходные с 23 по 26 февраля традиционно возглавляют курорты Краснодарского края. Востребованы также экскурсионные туры в Санкт-Петербург, оздоровление в Кавминводах и отдых в Подмосковье, - сообщает сегодня РСТ.
На первое место по объемам продаж генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин ставит прибрежные районы Краснодарского края, на второе – горный кластер Красной Поляны в соотношении 60 на 40 соответственно. «В феврале посещать Красную Поляну намного выгоднее, чем в начале января, цены снижаются. Снег сейчас есть, люди катаются», – пояснил он.
«В феврале прошлого года заселиться в отель или зайти в ресторан можно было только с QR-кодом, доказывающим наличие прививки, эти ограничения тогда существенно влияли на спрос. «Я был в Сочи как раз в феврале и помню, как это напрягало. За счет низкой базы прошлого года сейчас видим 20-30-процентную прибавку в целом по краснодарским курортам. Остальные регионы топ-5 подросли в объемах незначительно», – заметил собеседник.
На третьем месте по объему продаж у «Дельфина» – экскурсионный Санкт-Петербург, за три дня вместе с дорогой можно уложиться примерно в 20 тысяч рублей с человека. Отдых на Красной Поляне с перелетом обойдется от 50-60 тысяч.
Четвертую строку занимают Кавминводы. «Здесь они лишь косвенно привязаны к празднику, люди едут на 10-12 дней, добавляя отгулы или дни отпуска. Стоимость медицинского тура с перелетом составит 70-80 тысяч рублей», – уточнил Ромашкин.
На пятом месте – подмосковные загородные отели. Они, по мнению эксперта, вполне могут подняться с нынешнего пятого места, так как глубина продаж на этом направлении редко превышает 10-14 дней. В то же время, хорошие объекты размещения разбираются гораздо раньше.
В компании «Русский Экспресс» также сообщили об активных продажах на 23 февраля, бронировать начали заранее. По словам директора департамента рекламы и PR Анны Филатовской, наиболее востребован отдых в горах.
Прежде всего, запрашивают гостиницы «Домбай» и «Снежинка» в Домбае, комплекс «Бархатные сезоны» в Сочи, «Озон Чегет» в Приэльбрусье, отель Marriott 5*и апартаменты в Красной Поляне, отель Mercure 4* на курорте «Роза Хутор». Большинство туристов отправляются на отдых компаниями или семьями по 3-4 человека.
Как отметила директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева, топ-5 популярных направлений на 23 февраля выглядит так: Сочи, Геленджик, Санкт-Петербург, Москва, Кавминводы. В этом году в пятерку лидеров не вошел Крым, стабильно занимавший второе место, но появился Геленджик – несмотря на закрытые аэропорты.
Впервые у туроператора в первую пятерку вошла Москва, потеснившая Кавминводы. Также туристы выбирают экскурсионные программы в Татарстан, горнолыжные туры в Архыз, Домбай, Приэльбрусье и Шерегеш.
«Средний чек по Сочи на человека в этом году сократился и составил 20,5 тысяч рублей на человека, годом ранее это была 31 тысяча. По Петербургу средний чек также уменьшился, теперь это около 7 тысяч вместо прежних 8,3 тысячи. А вот по Москве средний чек чуть выше – 8,3 тысячи против 6,7 тысяч в прошлом году», – говорит г-жа Домостроева.
/TOURBUS.RU
Фото: gettyimages.com
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