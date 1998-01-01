Новости РСТ: На февральские «длинные выходные» туристы поедут в Сочи, Кавминводы и Подмосковье Туроператоры рассказали об изменениях февральского спроса в этом сезоне

Топ российских направлений на праздничные выходные с 23 по 26 февраля традиционно возглавляют курорты Краснодарского края. Востребованы также экскурсионные туры в Санкт-Петербург, оздоровление в Кавминводах и отдых в Подмосковье, - сообщает сегодня РСТ. На первое место по объемам продаж генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин ставит прибрежные районы Краснодарского края, на второе – горный кластер Красной Поляны в соотношении 60 на 40 соответственно. «В феврале посещать Красную Поляну намного выгоднее, чем в начале января, цены снижаются. Снег сейчас есть, люди катаются», – пояснил он. «В феврале прошлого года заселиться в отель или зайти в ресторан можно было только с QR-кодом, доказывающим наличие прививки, эти ограничения тогда существенно влияли на спрос. «Я был в Сочи как раз в феврале и помню, как это напрягало. За счет низкой базы прошлого года сейчас видим 20-30-процентную прибавку в целом по краснодарским курортам. Остальные регионы топ-5 подросли в объемах незначительно», – заметил собеседник. На третьем месте по объему продаж у «Дельфина» – экскурсионный Санкт-Петербург, за три дня вместе с дорогой можно уложиться примерно в 20 тысяч рублей с человека. Отдых на Красной Поляне с перелетом обойдется от 50-60 тысяч. Четвертую строку занимают Кавминводы. «Здесь они лишь косвенно привязаны к празднику, люди едут на 10-12 дней, добавляя отгулы или дни отпуска. Стоимость медицинского тура с перелетом составит 70-80 тысяч рублей», – уточнил Ромашкин. На пятом месте – подмосковные загородные отели. Они, по мнению эксперта, вполне могут подняться с нынешнего пятого места, так как глубина продаж на этом направлении редко превышает 10-14 дней. В то же время, хорошие объекты размещения разбираются гораздо раньше. В компании «Русский Экспресс» также сообщили об активных продажах на 23 февраля, бронировать начали заранее. По словам директора департамента рекламы и PR Анны Филатовской, наиболее востребован отдых в горах. Прежде всего, запрашивают гостиницы «Домбай» и «Снежинка» в Домбае, комплекс «Бархатные сезоны» в Сочи, «Озон Чегет» в Приэльбрусье, отель Marriott 5*и апартаменты в Красной Поляне, отель Mercure 4* на курорте «Роза Хутор». Большинство туристов отправляются на отдых компаниями или семьями по 3-4 человека. Как отметила директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева, топ-5 популярных направлений на 23 февраля выглядит так: Сочи, Геленджик, Санкт-Петербург, Москва, Кавминводы. В этом году в пятерку лидеров не вошел Крым, стабильно занимавший второе место, но появился Геленджик – несмотря на закрытые аэропорты. Впервые у туроператора в первую пятерку вошла Москва, потеснившая Кавминводы. Также туристы выбирают экскурсионные программы в Татарстан, горнолыжные туры в Архыз, Домбай, Приэльбрусье и Шерегеш. «Средний чек по Сочи на человека в этом году сократился и составил 20,5 тысяч рублей на человека, годом ранее это была 31 тысяча. По Петербургу средний чек также уменьшился, теперь это около 7 тысяч вместо прежних 8,3 тысячи. А вот по Москве средний чек чуть выше – 8,3 тысячи против 6,7 тысяч в прошлом году», – говорит г-жа Домостроева. /TOURBUS.RU

Фото: gettyimages.com





Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка