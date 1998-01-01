Российские туристы — лидеры по посещению Сейшел

По информации АТОР, Сейшельские острова опубликовали статистику туристических визитов за январь 2023 года. Согласно данным национального бюро статистики Сейшельских островов, в это островное государство в январе 2023 года иностранцы совершили 23 315 визитов, что на 8,1% больше, чем в январе 2022 года.

При этом на первом месте по количеству прибытий – граждане России, они посетили Сейшелы 3 688 раз. Количество поездок россиян на Сейшелы в январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года сократилось на треть (в январе 2022 года их было 5 625).

За Россией по количеству туристических визитов в январе 2023 года со значительным отрывом следуют Германия (2 515 прибытий, +31% по сравнению с январем 2022 года) и Франция (2171, -1,8%). На 4 и 5 местах – Великобритания (1025 визитов, +25% в годовом выражении) и Италия (932, +78%).

Ка отмечают эксперты Ассоциации туроператоров, «сокращение российского турпотока в январе по сравнению с этим месяцем год назад на фоне роста европейских объемов прибытий на Сейшелы естественно.

Год назад Сейшелы были одним из немногочисленных открытых «по ковиду» пляжных зимних направлений, а европейские рынки в январе еще оставались по большей части скованы различного рода карантинными ограничениями.

До пандемии наша страна была на 5-6 строчке в рейтинге ТОП-10 въездных рынков Сейшел. Несмотря на то, что сейчас европейцы активно «наверстывают упущенное», Россия в начале 2023 года по-прежнему лидер по прибытиям на Сейшелы, и с большим отрывом.

При этом 13% визитов граждан РФ на Сейшелы – повторные, россияне на втором месте по возвратности после немцев (у них повторных визитов 17%)».

По словам ведущих игроков на сейшельском направлении, невзирая на объективно большую конкуренцию Таиланда со всеми островными направлениями Индийского океана, спрос на Сейшелы по-прежнему хороший.

«Продажи туров на Сейшелы сейчас идут очень активно. С февраля по апрель загрузка отелей Сешельских островов высокая, проблема определенного дефицита номеров сохраняется. С мая по август ситуация, спокойная, поэтому хорошо бронируются туры не только на летние месяцы, но и на осень 2023 года», – говорит Марина Макаркова, руководитель службы по связям с общественностью туроператора Coral Travel.

По статистике продаж Coral Travel, сейчас бронирования распределяются практически равномерно между отелями 3* (хорошего качества), 4*, 5* и 5* Deluxe. Самыми востребованными в пакетных турах на Сейшелы остаются предложения с прямым рейсом «Аэрофлота» из Москвы.

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com



