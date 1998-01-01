Погранслужбы ФСБ РФ: В прошлом году россияне совершили 6,9 млн турпоездок за рубеж

Граждане РФ совершили 23,2 млн зарубежных поездок со всеми целями по итогам 2022 года, из них почти 7 млн пришлись на туристические поездки, следует из статистики Погранслужбы ФСБ России, которую цитирует сегодня "Интерфакс".

С целью туризма россияне совершили 6,9 млн поездок за рубеж. Больше всего таких поездок пришлось на третий квартал года – 2,4 млн. В первом и втором квартале за границу выехало примерно одинаковое число туристов – 1,17 и 1,16 млн соответственно. В четвертом квартале выехало 2,15 млн туристов.

В 2022 году россияне активно посещали Турцию, число прибытий в страну с целью туризма достигло 3,7 млн. Второе место заняли ОАЭ, куда граждане РФ совершили 909,7 тыс. турпоездок, это почти вдвое больше, чем в 2021 году (462,2 тыс.). Замыкает тройку Египет (761,5 тыс., минус 5%).

Согласно статистике, в первую пятерку наиболее популярных стран также вошли Армения и Таиланд: россияне совершили туда 295,7 и 171,4 тыс. туристических поездок соответственно. Шестое место занял Узбекистан – 131,6 тыс. поездок. Следом идут Казахстан (113,3 тыс.), Мальдивы (94,5 тыс.), Азербайджан (92,7 тыс.) и Доминикана (76,1 тыс.).

Общее число поездок за рубеж в 2022 году выросло на 2 млн по сравнению с предыдущим годом. Лидером среди направлений выезда со всеми целями стала Турция – 4,8 млн поездок, на втором месте – Абхазия (4,2 млн). Следом идут Казахстан (2,7 млн), ОАЭ (1,2 млн) и Египет (947 тыс.).

В первую десятку также вошли Грузия (873,4 тыс.), Финляндия (872,9 тыс.), Армения (842,8 тыс.), Эстония (678,8 тыс.) и Украина (471,3 тыс.).

Анализируя эти цифры, эксперты Ассоциации туроператороы отмечают, что «важно понимать, что сами по себе эти цифры пограничников не вполне отражают глобальные изменения, которые произошли с туристическим потоком в 2022 году. Это связано с методикой подсчета туристов: так, например, по авиатранспорту считаются посадочные талоны: следовательно, в статистике Погранслужбы туристы, вылетающие стыковочными рейсами, учитываются не там, куда они едут отдыхать, а в статистике стран, где расположены пересадочные хабы.

Кроме того, граждане, пересекающие границу Грузии на машине, могли в очень большом количестве следовать через нее в Турцию, часть пассажиров, летящих в Армению, дальше ехали в Грузию, а из Сербии, Финляндии или Эстонии – разлетались по всей Европе. Всего этого статистика Погранслужбы учесть тоже не может.

Если раньше по большей части туристических направлений вызываемая этим фактором погрешность была относительно небольшой, и ей можно было для ряда «массовых» стран пренебречь, то прекращение или уменьшение объемов прямого авиасообщения со множеством стран в 2022 году привело к тому, что данные о выезде граждан в популярные у туристов страны в российской статистике оказываются очень существенно заниженными (например в Таиланд – почти в два раза от реального турпотока).

В этих случаях для подсчета туристов в 2022 году обязательно нужно привлекать данные национальной статистики зарубежных стран – они будут полнее».

«Еще один фактор, влияющий на статистику: массовые перемещения граждан, вызванные геополитическими событиями, могут привести, наоборот, к завышению значимости некоторых стран (особенно постсоветского пространства) в туристическом потоке из РФ.

Таким образом, для того, чтобы понять, куда выезжали россияне с целью отдыха в 2022 году, нужно обязательно корректировать статистику Погранслужбы ФСБ с привлечением статистики зарубежных государств, - заключили в АТОР.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

