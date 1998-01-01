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"Аэрофлот" будет летать из Москвы и Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа/"Азимут" планирует летать из Минвод в Пекин на Superjet 100/ Nordwind Airlines свяжет Пермь и Нижний Новгород с Минском

"Аэрофлот" с октября будет летать из Москвы и Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа

Авиакомпания "Аэрофлот" с октября 2023 года переведет рейсы из Москвы и Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа на юго-западе Индии, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" с октября 2023 года переводит прямые регулярные рейсы Москва — Гоа и Екатеринбург — Гоа в международный аэропорт Нью Гоа Манохар", — говорится в сообщении.

Полеты в новый аэропорт запланированы три раза в неделю. Рейсы из Москвы запланированы по средам, пятницам и воскресеньям, из Екатеринбурга — по вторникам, пятницам и субботам.

Международный аэропорт Нью Гоа Манохар открылся 5 января 2023 года. Новая воздушная гавань способна принимать до 12 млн туристов в год.

"Азимут" планирует летать из Минвод в Пекин на Superjet 100

Росавиация выдала авиакомпании "Азимут" разрешение на выполнение рейсов из Минеральных Вод в Пекин, сообщает пресс-служба администрации Минераловодского округа Ставропольского края.

"Разрешенная частота полетов в Пекин — семь раз в неделю", — приводятся в сообщении слова главы округа Вячеслава Сергиенко.

Г-н Сергиенко отметил, что также выданы разрешения на международные рейсы из аэропорта Минвод в города Узбекистана — Наманган, Ургенч, Фергану, Нукус, Навои, Бухару, Андижан, Самарканд. Первые полеты могут состояться летом этого года.

Как следует из приказа, размещенного на сайте Росавиации, в данные города Узбекистана планируют летать из Минвод "Уральские авиалинии", NordWind и Red Wings.

Ранее сообщалось, что "Азимут" 22 января запустил еженедельный рейс в Самарканд из Минеральных Вод, с 17 февраля начнет летать в этот город из Уфы. Кроме того, "Азимут" выполняет рейсы в Самарканд из международного аэропорта "Внуково" (Москва).

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.

Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.

Nordwind Airlines свяжет Пермь с Минском

Nordwind Airlines с апреля 2023 года запускает рейсы из Перми в Минск, сообщает пресс-служба авиакомпании. Полетная программа стартует со 2 апреля, рейсы будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией "Икар" (торговая марка Pegas Fly) со 2 марта будет выполнять регулярный рейс в белорусскую столицу из Нижнего Новгорода, также дважды в неделю.

В настоящее время прямые рейсы между Минском и этими двумя российскими городами отсутствуют.

/TOURBUS.RU