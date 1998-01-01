Георгий Мохов: «Оснований для возврата полной стоимости тура при отказе от поездки в Турцию нет»

Глава юридического агентства «Персона Грата» прокомментировал возможность переноса или аннуляции тура в связи с землетрясением в Турции

Оснований для возврата полной стоимости при отказе от туров на курорты Турции сейчас нет, так как российские власти не заявляли об угрозе жизни и здоровью граждан на территории страны, заявил глава правового комитета РСТ, учредитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, которого цитирует RTN.

Эксперт пояснил, что у крупных туроператоров нет значимого числа отказов от забронированных поездок в Турцию и просьб перенести их на другое время, так как на направлении сейчас низкий сезон.

«Ситуация выглядела бы гораздо серьезнее, произойди это трагическое событие в августе, когда только в Анталье отдыхает до 1,5 млн наших туристов. Но даже если бы аннуляции были, оснований для возврата туристам полной стоимости тура сейчас нет, поскольку не объявлена угроза жизни и здоровью туристов на территории их пребывания.

С юридической точки зрения сомнения и страх не являются юридическим основанием для расторжения договора. Самолеты продолжают летать, гостиницы – размещать постояльцев, и нет реальной угрозы жизни туристов», - подчеркнул юрист.

По его словам, если турист, тем не менее, волнуется и сомневается, можно по договоренности с туроператором перенести поездку. Учитывая низкий сезон, проблем с переносом быть не должно, так как и на рейсах, и в отелях есть свободные места.

«Но если у туроператора в силу каких-то причин, например, условий перевозки, квот в отелях, нет возможности перенести поездку, а сам турист настаивает на аннуляции и готов обратиться в суд, то у него есть некоторые шансы на взыскание. Если с правовой точки зрения все понятно, то с морально-этической – чуть сложнее.

Хотя официальная угроза не объявлена, но когда турист апеллирует к информации в СМИ, объявлению чрезвычайного положения в отдельных районах, опасениям за жизнь детей, то суд может учесть эти обстоятельства и поддержать потребителя. У нас были такие случаи.

Но важно знать, что компенсация стоимости тура идет с учетом доказанных фактически понесенных расходов туроператора. То есть возврат происходит с потерей некоторой суммы», - уточнил эксперт.

Напомним, что мощное землетрясение произошло на востоке Турции в ночь на понедельник. За ним последовало еще несколько подземных толчков. Стихийное бедствие привело к жертвам и разрушениям в Турции и соседней Сирии. Погибли более cеми тыс. человек, десятки тысяч ранены.



Землетрясение также нанесло ущерб историческим памятникам в Турции. Эксперты ЮНЕСКО в частности сообщают об обрушении нескольких зданий в крепости Диярбакыр и садах Хевсель в Турции, объектах всемирного наследия древнегреческих и древнеримских времен.

По информации агентства «Интерфакс», сильно пострадала также крепость в турецкой провинции Газиантеп – несколько бастионов в восточной, южной и юго-восточной частях крепости полностью уничтожены землетрясением, в стенах других бастионов образовались крупные трещины.

Также частично обвалились купол и восточная стена мечети, построенной в XVII веке и расположенной рядом с крепостью

/TOURBUS.RU