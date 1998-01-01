Эфиопия начинает выдавать россиянам визы по прилету

Эфиопия прекратила оформление туристических виз в посольстве в Москве, теперь получить визу можно только в аэропорту Аддис-Абебы по прилету, сообщает сегодня авиакомпания Ethiopian Airlines, которую цитирует «Интерфакс».

"С настоящего момента туристическая виза в Эфиопию может быть оформлена только по прилету, в аэропорту Аддис-Абебы. Выдача туристических виз в Москве на данный момент остановлена", — говорится в сообщении.

Для оформления визы по прилету туристам необходимо иметь при себе две цветные фотографии и оплатить консульский сбор в долларах США. Стоимость визы: 52 доллара США за однократную визу со сроком действия до 30 дней и 72 доллара США за однократную визу со сроком действия до 90 дней.

Как поясняют в авиакомпании, посольство продолжает оформлять рабочие, деловые и бизнес-визы. Для оформления этих типов виз путешественникам необходимо приглашение от компании, ведомства или медицинского учреждения Эфиопии.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что получить визу россиянам теперь будет проще, так как в России оплатить ее можно было только картой международных платежных систем.

«С 2021 года до текущих изменений россияне могли получить визу только в посольстве и онлайн. А до пандемии – онлайн, в посольстве и по приезду.

Но в 2021 году Эфиопия отменила возможность оформления виз по прибытии. Теперь такой вариант возвращается, но становятся недоступными два других варианта», - отмечают в ассоциации.

Напомним также, с что о 2 июня 2023 года Ethiopian Airlines увеличивает частоту рейсов из Москвы до 4 рейсов в неделю, добавляя вечерний рейс по пятницам.

По словам представителя авиакомпании Ethiopian Airlines, которого цитирует АТОР, спрос на рейсы хороший. Особенно активно загружаются рейсы на Сейшелы через Эфиопию. «Продажи билетов на Сейшелы бьют все рекорды. Наши тарифы на этом направлении очень хорошие – от 45 тыс. р. на человека в обе стороны», – говорят в Ethiopian Airlines.

Хорошим спросом пользуются и такие направления, как Йоханнесбург и Занзибар. Тарифы на перелет по этим направлениям у Ethiopian Airlines тоже привлекательны по цене – от 45 тыс. руб. на человека в обе стороны с багажом и 65 тыс. руб. на человека в обе стороны с багажом соответственно.

Хорошая динамика продаж наблюдается и на рейсах в Сан-Паулу стоимостью от 104 тыс. руб. на человека в обе стороны.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией