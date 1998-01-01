Новости Юрий Цуркан: «Не хочется опять наступать на те же грабли» Накануне возвращения в Россию массового потока гостей из Китая, глава Ассоциации содействия российско-китайскому туризму поделился с нами собственным взглядом на острые проблемы туробмена с КНР

Завтра в Санкт-Петербурге, на площадке Русского Географического общества, пройдет Всероссийская стратегическая сессия «Российско-китайский туризм – перезапуск». Накануне этого важного события на вопросы «Турбизнеса» ответил Юрий Цуркан, председатель Ассоциации содействия российско-китайскому туризму. - Что, по-вашему, послужило поводом для проведения столь масштабного общественного мероприятия? - Следует понимать, что необходимость проведения Стратегичесой сессии во Всероссийском масштабе и на столь высоком экспертном уровне назрела уже давно и была вызвана насущной необходимостью - передачей полномочий от упраздненного ранее Ростуризма Министерству экономического развития России, а также с недавним заявлением китайских властей о том, что в полном масштабе возобновляется туризм в этой стране, в том числе и туристический обмен с Россией. Организаторами мероприятия выступили профильная комиссия по туристской индустрии Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Ассоциация Внутреннего и въездного туризма России, Ассоциация «Национальное гостеприимство» и Ассоциация содействия Русско-Китайскому туризму. Мероприятие пройдет при поддержке 8-ми общественных объединений в сфере туризма, транспорта и безопасности, представляющие за редким исключением практически все Федеральные округа и субъекты Федерации, участвующие в процессе туробмена с Китаем. Надо сказать, что за три предшествующих года подобного рода мероприятия в онлайн формате проводились регулярно, минимум два раза в год, но Ростуризм, к нашему глубокому сожалению, просто игнорировал мнение экспертного сообщества по вопросам российско-китайского обмена. А ведь была возможность кардинально перестроить всю работу и привести этот сегмент отрасли в рамки правового поля. Но нет, видимо, опять придется кроить «на коленке» и все шить «на ходу»… - В допандемийный период СМИ пестрили материалами о том, каких масштабов достигала «теневая» система приема китайских туристов в России. Так ли это было на самом деле? - Да, проблемы копились и множились годами, их искусственно замалчивали. А в то же время, вместе с ростом потока туристов из Поднебесной, из года в год росли финансовые потери отечественной туротрасли. Эксперты не желают мириться с подобным и, поэтому, столь велико желание предоставить Министерству экономического развития Российской Федерации, в чье ведение перешел сейчас туризм, исчерпывающую информацию о состоянии дел в данном сегменте отрасли, а также предложения по совершенствованию работы на данном направлении. Не хочется, как говорится, наступать опять на те же грабли… Если же ничего не изменится, и все останется по-старому, то «в плюсе» опять окажутся владельцы владельцы теневых китайских туркомпаний и нелегальные гиды, владельцы сетей торговых точек всех мастей и цветов. А, наоборот, в «минусе» - российская индустрия гостеприимства, которая ежегодно недосчитывалась более сотни миллиардов рублей налогооблагаемой базы, уходивших в карман теневикам. А кроме того, пострадают российские гиды-переводчики, оказавшиеся выжатыми из профессии иностранцами-нелегалами, отельный бизнес, специализировавшийся на туристах из КНР, который и в иные годы с трудом сводил концы с концами и искал возможности «слезть с китайской иглы», наконец, российские туроператоры, которые хотели поучаствовать в проекте безвизового обмена, а оказались втянутыми в кабальный безграничный беспредел. - Руководству Минэка помощь и поддержка экспертного сообщества в современных непростых условиях будет очень важна... - В этой непростой ситуации экспертное сообщество считает, что открыто озвученная точка зрения, и, в первую очередь, наших регионов, позволит не только выявить причины стоящих перед отраслью проблем, но и сформировать консолидирование экспертное мнение, которое будет донесено до исполнительной власти. На основе поступивших предложений, будет подготовлен меморандум, который будет направлен в Минэкономразвития для оказания практической помощи в организации работы на таком перспективном, можно сказать ключевом направлении. Также планируется направить обращения к органам госвласти разных уровней для решения насущных вопросов отрасли по существу на местах. Эксперты твердо намерены предпринять все необходимые усилия для защиты интересов российского туризма и приведения ситуации в рамки правового поля что поспособствует развитию туристического обмена с КНР на равноправной и взаимовыгодной основе. Естественно, в ходе двухчасового мероприятия не удастся в полной мере охватить все вопросы, стоящие перед отраслью гостеприимства, и не все желающие смогут принять участие в диалоге. Поэтому, следуя предложениям участников туротрасли, экспертами принято решение продолжить обсуждение и провести ряд онлайн экспертных панелей с тем, чтобы все регионы без исключения, участвующие в туристическом обмене с КНР могли детализировать свои проблемы и получить поддержку и содействие в их разрешении, а Минэк, мог бы получить ту самую информацию из «первых рук» для учета в практической работе. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка