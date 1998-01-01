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07 февраля
Юрий Цуркан: «Не хочется опять наступать на те же грабли»
Накануне возвращения в Россию массового потока гостей из Китая, глава Ассоциации содействия российско-китайскому туризму поделился с нами собственным взглядом на острые проблемы туробмена с КНР
Завтра в Санкт-Петербурге, на площадке Русского Географического общества, пройдет Всероссийская стратегическая сессия «Российско-китайский туризм – перезапуск».
Накануне этого важного события на вопросы «Турбизнеса» ответил Юрий Цуркан, председатель Ассоциации содействия российско-китайскому туризму.
- Что, по-вашему, послужило поводом для проведения столь масштабного общественного мероприятия?
- Следует понимать, что необходимость проведения Стратегичесой сессии во Всероссийском масштабе и на столь высоком экспертном уровне назрела уже давно и была вызвана насущной необходимостью - передачей полномочий от упраздненного ранее Ростуризма Министерству экономического развития России, а также с недавним заявлением китайских властей о том, что в полном масштабе возобновляется туризм в этой стране, в том числе и туристический обмен с Россией.
Организаторами мероприятия выступили профильная комиссия по туристской индустрии Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Ассоциация Внутреннего и въездного туризма России, Ассоциация «Национальное гостеприимство» и Ассоциация содействия Русско-Китайскому туризму. Мероприятие пройдет при поддержке 8-ми общественных объединений в сфере туризма, транспорта и безопасности, представляющие за редким исключением практически все Федеральные округа и субъекты Федерации, участвующие в процессе туробмена с Китаем.
Надо сказать, что за три предшествующих года подобного рода мероприятия в онлайн формате проводились регулярно, минимум два раза в год, но Ростуризм, к нашему глубокому сожалению, просто игнорировал мнение экспертного сообщества по вопросам российско-китайского обмена.
А ведь была возможность кардинально перестроить всю работу и привести этот сегмент отрасли в рамки правового поля. Но нет, видимо, опять придется кроить «на коленке» и все шить «на ходу»…
- В допандемийный период СМИ пестрили материалами о том, каких масштабов достигала «теневая» система приема китайских туристов в России. Так ли это было на самом деле?
- Да, проблемы копились и множились годами, их искусственно замалчивали. А в то же время, вместе с ростом потока туристов из Поднебесной, из года в год росли финансовые потери отечественной туротрасли.
Эксперты не желают мириться с подобным и, поэтому, столь велико желание предоставить Министерству экономического развития Российской Федерации, в чье ведение перешел сейчас туризм, исчерпывающую информацию о состоянии дел в данном сегменте отрасли, а также предложения по совершенствованию работы на данном направлении.
Не хочется, как говорится, наступать опять на те же грабли…
Если же ничего не изменится, и все останется по-старому, то «в плюсе» опять окажутся владельцы владельцы теневых китайских туркомпаний и нелегальные гиды, владельцы сетей торговых точек всех мастей и цветов.
А, наоборот, в «минусе» - российская индустрия гостеприимства, которая ежегодно недосчитывалась более сотни миллиардов рублей налогооблагаемой базы, уходивших в карман теневикам.
А кроме того, пострадают российские гиды-переводчики, оказавшиеся выжатыми из профессии иностранцами-нелегалами, отельный бизнес, специализировавшийся на туристах из КНР, который и в иные годы с трудом сводил концы с концами и искал возможности «слезть с китайской иглы», наконец, российские туроператоры, которые хотели поучаствовать в проекте безвизового обмена, а оказались втянутыми в кабальный безграничный беспредел.
- Руководству Минэка помощь и поддержка экспертного сообщества в современных непростых условиях будет очень важна...
- В этой непростой ситуации экспертное сообщество считает, что открыто озвученная точка зрения, и, в первую очередь, наших регионов, позволит не только выявить причины стоящих перед отраслью проблем, но и сформировать консолидирование экспертное мнение, которое будет донесено до исполнительной власти.
На основе поступивших предложений, будет подготовлен меморандум, который будет направлен в Минэкономразвития для оказания практической помощи в организации работы на таком перспективном, можно сказать ключевом направлении.
Также планируется направить обращения к органам госвласти разных уровней для решения насущных вопросов отрасли по существу на местах.
Эксперты твердо намерены предпринять все необходимые усилия для защиты интересов российского туризма и приведения ситуации в рамки правового поля что поспособствует развитию туристического обмена с КНР на равноправной и взаимовыгодной основе.
Естественно, в ходе двухчасового мероприятия не удастся в полной мере охватить все вопросы, стоящие перед отраслью гостеприимства, и не все желающие смогут принять участие в диалоге.
Поэтому, следуя предложениям участников туротрасли, экспертами принято решение продолжить обсуждение и провести ряд онлайн экспертных панелей с тем, чтобы все регионы без исключения, участвующие в туристическом обмене с КНР могли детализировать свои проблемы и получить поддержку и содействие в их разрешении, а Минэк, мог бы получить ту самую информацию из «первых рук» для учета в практической работе.
/TOURBUS.RU
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