Минэкономразвития просит воздержаться от поездок в сейсмоопасные регионы Турции

В связи с катастрофическим землетрясением на востоке страны, перенесена туристическая выставка EMITT-2023. которая должна была открыться завтра в Стамбуле

Как сообщили сегодня утром власти Турции сообщили, число погибших при крупнейшем землетрясении, которое призошло в ночь на понедельник на востоке страну, в стране возросло до 3432. Также сообщается, что число раненых раненыхдостигло 21 103 человек. В настоящее время на местах работают больше 12 тысяч участников спасательных групп.

По информации Минэкономразвития РФ, российские туристы не обращались за помощью после землетрясения. При этом СМИ публикуют сегодня информацию по по крайне мере об одном погибшем россиянине.

Мощное землетрясение, произошедшее на востоке Турции, между тем не привело к аннуляциям туров в страну у российских туроператоров, паники среди туристов также нет. Об этом сообщает RTN со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

По его словам, реакции со стороны российских туристов нет прежде всего, потому что стихийное бедствие не затронуло традиционные места отдыха.

«Землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Сильные подземные толчки ощущались также в соседних провинциях, но это все удалено от курортных регионов минимум на 500 км. Какая-то часть россиян находится в Стамбуле, но он также далеко, не менее 700 км от этой провинции», - сказал он.

Кроме того, как пояснил эксперт, в Турции в это время года отдыхает немного россиян. «Февраль – низкий сезон на направлении, Турция сейчас не входит даже в тройку самых продаваемых стран. Востребованы в основном Таиланд, Арабские Эмираты. Для сравнения, летом в Турцию из России было 750 рейсов, а сейчас – максимум 150-200», - сказал Дмитрий Горин.

«Туроператоры сообщают, что бронирование Турции идет без изменений. На юго-восток туристов в это время года никогда не отправляли. Сюда бывает небольшой экскурсионный поток, но только летом», - уточнил он.

Около 45 тысяч организованных и самостоятельных российских туристов могут находится на отдыхе в Турции, ситуация на курортах спокойная, сообщает в с вою очередь Ассоциация туроператоров России.

"По предварительным данным, сейчас в Турции могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России. В том числе 25-30 тысяч – в Стамбуле, около 12-15 тысяч на курортах Антальи, а также до сотни туристов совокупно на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции. Во всех этих регионах ситуация спокойная, разрушениями они не затронуты", — говорится в сообщении.

"Туроператоры не фиксируют аннуляций забронированных туров в Турцию. Вопросы о возможности досрочного прекращения отдыха есть, но их единицы. Туристы понимают, что землетрясение произошло далеко от популярных курортов и свой отдых в Анталье и Стамбуле не отменяют", — отмечают в АТОР.

Туроператоры подчеркивают, что отели на побережье Антальи спроектированы и построены с большим запасом по сейсмостойкости и уже переживали подземные толчки без повреждений.

Минэкономразвития РФ между тем рекомендовал россиянам отказаться от поездок в сейсмоопасные регионы Турции из-за опасности землетрясений в центральной и южной частях страны, сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

"В связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендуется воздержаться от поездок в провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и в регион Газиантеп", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкономразвития, в случае необходимости оказания экстренной помощи для организованных туристов открыта горячая линия ассоциации "Турпомощь" по номеру +7 (499) 678 12 03.

Также стало известно, что организаторы крупной международной туристической выставки EMITT 2023, которую должна была пройти с 8 по 11 февраля в Стамбуле, приняли решение перенести сроки ее проведения в связи с катастрофическим землетрясением и объявленным в стране трауром.

Новые даты проведения форум будут объявлены в ближайшее время.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

