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07 февраля
Премия RBT&MA будет вручена в этом году в 14-й раз

Также стало известно, что премия ВВТ Awards Russia больше вручаться не будет


 

Организаторы Всероссийской премии RUSSIAN BUSINESS TRAVEL & MICE AWARD (RBT&MA) - главной российской отраслевой награды в области делового туризма и MICЕ анонсировали скорый старт номинирования на 14-ю награду и новации в ее проведении в нынешнем году.

 

За 13 лет существования премия стала наиболее престижным федеральным мероприятием и ежегодно собирает ключевых игроков индустрии встреч и событий, а также делового туризма. Учредители награды RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес», АНО «Проектный офис МICE».

Поддержку проекту оказывают Торгово-промышленная Палата РФ и АНО «Национальные приоритеты». 

 

В прошлом году борьбу за всероссийскую награду в 15 номинациях вели 355 компаний, представлявших практически все регионы страны. В ходе онлайн-голосования за претендентов на награды было подано более 800 тысяч голосов. Премия считается объективным «зеркалом» изменений на MICE-карте России и отражает тенденции рынка.

 

3 апреля стартует выдвижение номинантов на 14-ю премию RBT&MA. Уже известно, что торжественная церемония вручения наград традиционно пройдёт в рамках «Всероссийского Дня MICE» в конце ноября. Место проведения пока не объявляется. Но, как и в прошлые два года церемонию примет одна из столиц крупных российских регионов.

 

Как анонсировали организаторы RBT&MA, в дополнение к номинациям, позволяющим определить лучших среди площадок для проведения мероприятий, организаторов конференций, инсентив-программ и бизнес-туризма, региональных офисов в сфере развития и продвижения дестинаций, - уже зарекомендовавших себя как востребованные, добавляются новые номинации для региональных авиперевозчиков, объектов промышленного туризма, а также кейтеринговых компаний и ресторанных комплексов, предлагающих региональную кухню.

 

В то же время стало известно, что организаторы другой отраслевой премии в сфере делового туризма - ВВТ Awards Russia приняли решение о прекращении существования награды. Организаторы объясняют свое решением сложными обстоятельствами  для игроков отрасли.

 

«В двадцатом году всем стало не до премий, а после двухлетней битвы за  выживание, не хотелось никого выделять  и экспертный совет единодушно пришел к выводу, что главная задача постпандемийной премии — показать, что победили все, кто остался в бизнесе и поддержал клиентов в нелегкие времена.

 

Принято решение  трансформировать премию в новый проект — Index BBT. Мы освободим наших многолетних партнеров, друзей, коллег от необходимости соревноваться — у них и так ежедневная конкуренция в бизнесе и множество проблем», - отметила Елизавета Панфилова, главный редактор издания ВВТ.

/TOURBUS.RU 

 

 


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