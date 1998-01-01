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«Аэрофлот» начнет регулярные рейсы в Тунис с 30 мая

Авиакомпания будет летать из «Шереметьево» в аэропорт «Энфида-Хаммамет» три раза в неделю

Российская национальный авиаперевозчик "Аэрофлот" с 30 мая начнет летать из Москвы в Энфиду (Тунис), сообщает пресс-служба перевозчика.

Как сообщает компания, полеты из московского аэропорта «Шереметьево» в международный аэропорт «Энфида-Хаммамет» будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье.

Вылет из Москвы в 11:05, из Туниса в 19:45 (время местное). Время в полете составит около 9 часов.

На данный момент стоимость билетов "туда-обратно" начинается от 49 тысяч рублей.

После введения в прошлом году санкций "Аэрофлот", как и другие авиакомпании РФ, ограничил зарубежные рейсы из-за риска арестов Boeing и Airbus, арендованных у иностранных лессоров по договорам операционного лизинга. ъВ мае компания сообщила о выкупе восьми A330, которые эксплуатировались по договорам разрешенного санкциями финансового лизинга.

Как сообщалось ранее, тунисская авиакомпания Nouvelair возобновит прямое авиасообщение между Россией и Тунисом (Монастир) в апреле. Авиакомпания запустила рейсы в Монастир из Москвы и Санкт-Петербурга в августе прошлого года, на Новый год также предлагались рейсы на остров Джерба.

Сейчас прямого авиасообщения между Россией и Тунисом нет.

В том, что «Аэрофлот» собирался лететь именно в аэропорт Энфида, эксперты АТОР видят влияние туроператора «Библио-Глобус», который отлично знает тунисское направление и является официальным партнером национального перевозчика.

От Энфиды удобно добираться до таких популярных туристических центров как Хаммамет (в 45 км), Сусс (в 45 км), Монастир (в 78 км).

Источники АТОР полагают, что, как и по другим зарубежным направлениям «Аэрофлота», именно туроператор «Библио-Глобус» получит эксклюзивное право формировать туры в Тунис на основе блоков мест на рейсах национального перевозчика. Хотя не исключено, что небольшие блоки мест выделят и ряду других игроков, есть данные, что авиакомпания в этом году стала более лояльна к туроператорам.

В декабре 2022 года Тунис официально отменил все ковидные ограничения на въезд туристов. Российским отдыхающим для посещения этой страны нужен только заграничный паспорт.

В прошлом году Тунис посетило около 10 тыс.россиян. В допандемийном 2019 году российский турпоток в Тунис превысил 672 тыс. человек.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com