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06 февраля
Туристический потенциал Москвы представят в Нижнем Новгороде
Бизнес-миссия пройдет 10 февраля в Доме народного единства
Презентация туристического потенциала Москвы пройдет в Нижнем Новгороде в пятницу, 10 февраля 2023 г. Мероприятие организует Комитет по туризму города Москвы.
В ходе делового мероприятия профессионалы нижегородского туризма смогут подробно познакомиться с предложениями туроператоров по приему в Москве, узнать о туристических продуктах Москвы в сфере образования, принять участие в переговорах с ведущими туроператорами и объектами показа Москвы.
Московская делегация будет очень представительной. Помимо Комитета по туризму города Москвы в ее составе ведущие столичные туроператоры «Мос-тур», «Империя туризма, «Тари Тур», «Высота Тур», «Соникc Тур».
А также представители крупных столичных объектов показа – ВДНХ, технопарк «Сколково», Музей Победы, киностудия Союзмультфильм, Московский Планетарий, смотровая площадка PANORAMA360, музей им. Пушкина, Еврейский музей толерантности, Политехнический музей, парк «Зарядье», стадион «Лужники», технопарк «Наукоград», музей-заповедник «Коломенское».
Мероприятие пройдет в Доме народного единства по адресу: ул. Белинского, 9Б.
Как отмечал ранее руководитель комитета по туризму столицы Евгений Козлов, «Пандемия коронавируса закончилась. А Москва с ее великолепной атмосферой продолжает радовать туристов. И только за лето к нам приехали 6,2 млн туристов, и они, очень надеюсь, получили приятные впечатления и вернутся к нам. А за 9 месяцев 2022 года к нам приехали почти 14 млн человек.
Мы видим, что Москва интересна, она может удивлять и давать впечатления для каждого».
Регистрация для участия в мероприятии.
Организаторы обращают внимание, что посещение мероприятия возможно только после получения подтверждения.
Фото предоставлено Комитетом по туризму города Москвы.
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