В Турции произошло крупнейшее за 80 лет землетрясение

Сильнейшее землетрясение на востоке страны пока что не повлияло на туристический спрос

Крупное землетрясение произошло в восточной части Турции и соседней Сирии в ночь на понедельник, около двух тыс.человек погибли в обеих странах, более тысячи ранены, сообщает CNN.

Как уточняется, подземный удар произошел в турецкой провинции Газиантеп и ощущался в нескольких странах, включая Сирию и Ливан. В Турции погибли не менее 76 человек, более 440 ранены. В соседней Сирии погибли не менее 237, ранено более 630. Погибшие есть в Алеппо, Хаме и Тартусе.

По данным СМИ, известно, что группа турецких гидов находится под завалами в отеле Isias Hotel Adiyaman 4* (в 1,7 км от аэропорта Адыяман).

По данным геологической службы США, землетрясение стало самым сильным в Турции с 1939 года, когда погибли 30 тыс. человек.

Ситуация с землетрясением, произошедшем на юго-востоке Турции, не повлияла на выполнение рейсов российских авиакомпаний, сообщает Росавиция.

«Полеты в воздушном пространстве Турецкой Республики осуществляются штатно, авиаперевозки в регионе находятся на контроле Росавиации», - заявили в ведомстве.

Землетрясение произошло в непопулярной у российских туристов части Турции и в низкий для туризма сезон, поэтому организованных туристов там быть не могло, сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист", которую цитирует «Интерфакс».

"В зимний период организованные туристы в основном бывают в Стамбуле и провинции Анталья. Организованных туров и заездов в города Газиантеп, Шанлыурф и Диярбакыр в восточной части Турции в этом году не было.

По информации от принимающих офисов "Интуриста" в Стамбуле, все туристы находятся на связи с гидами и отдыхают по программе", — рассказали в компании.

Там добавили, что для Турции сейчас низкий сезон и россиян там в принципе не так много.

"Основные туристические заезды в провинцию Анталья начнутся в апреле, а если говорить о Стамбуле, то спрос на него также растет на весенний период, поэтому, вероятнее всего, сегодняшние трагические события на спрос не повлияют", — добавили в компании.

«Землетрясение произошло в непопулярной у российских туристов части Трии и в низкий для туриЭто не туристическое место, на юго-восток людей не отправляем. Нет и речи об аннуляциях», - в свою очередь цитирирует РСТ генеральный директор компании «Пегас Туристик» Анна Подгорная.

В компании «Анекс тур» также упомянули о том, что пока рано говорить о реакция россиян, возможно, ближе к вечеру что-то прояснится. «Сейчас бронирования продолжаются в обычном темпе, никто по Турции с тревожными вопросами не обращался», - уточнила руководитель PR-департамента Алена Хитрова.

Как сообщает Минэкономравзития, российские граждане после землетрясения не обращались за помощью в посольство России в Турции.

В ведомстве рекомендуют организованным туристам в случае необходимости получения экстренной помощи обращаться на горячую линию ассоциации «Турпомощь». Туристы, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ).

/TOURBUS.RU

Фото: atalayar.com