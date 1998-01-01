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06 февраля
Выставочная площадь MITT 2023 практически заполнена
Более пястисот лидеров рынка и отраслевых экспертов подтвердили участие в выставке
Как сообщили нам организаторы MITT 2023 на сегодняшний день площадь экспозиции российских и иностранных компаний в сумме составляет более 15 тыс. м2.
Среди отечественных представителей индустрии туризма и гостеприимства выставочное пространство активно заполняют дебютанты – наряду с Томской областью, Республикой Хакасией, Удмуртией и Чувашской Республикой, в MITT примет участие Республика Марий Эл. В этом году стенды российских экспонентов традиционно займут третий зал первого павильона.
Участникам из России не уступают иностранные представители туристической отрасли: к Турции, Уганде, Узбекистану, Мьянме, Ирану и Шри-Ланке уже присоединились Танзания, Таиланд и Малайзия. Среди выставочных конструкций, которые будут располагаться в четвертом зале, центральным элементом станет стенд представительства Индии.
Здесь все желающие смогут раскрыть для себя туристический потенциал и национальные особенности колоритных и популярных индийских курортов – Гоа, Кералы и многих других.
Особенностью выставки MITT 2023 станут несколько новых разделов, в первую очередь, направление «Глэмпинг». Этот вид экотуризма олицетворяет актуальные для отрасли стремления – предоставить отдыхающим возможность проводить время в природном окружении и при этом наслаждаться привычным комфортом. В экспозиции раздела уже подтвердили участие компании МОДОМ, Arh.Bro, Enjoy, «Купол Холл», «Арт Хаус Центр», FREEDOME и «Панарктик Групп».
Для производителей модульных домов и конструкций для глэмпингов пройдет фокусная сессия в рамках деловой программы выставки.
Всего деловая программа MITT включает в себя более 15 тематических сессий – конференций, презентаций, дискуссий и образовательных семинаров, которые будут проходить на протяжении трех дней. Лидеры рынка и отраслевые эксперты подробно расскажут о тенденциях в сфере туризма и индустрии гостеприимства, поделятся прогнозами развития отрасли и опытом развития компании в современных условиях.
Кроме этого, MITT впервые откроет двери для туристов. В рамках деловой программы 18 марта участники представят им специальные предложения для отдыха, безграничные возможности российских регионов и международных направлений: от известных маршрутов для путешествий до необычных форматов, набирающих популярность.
Ждем вас на MITT!
Получите бесплатный билет на выставку MITT 2023 по промокоду mittNEWS
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