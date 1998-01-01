В январе россияне поставили исторический рекорд по посещаемости Антальи

Как сообщает АТОР, по данным управления культуры и туризма провинции Анталья, общее количество иностранных туристов, прибывших через два аэропорта провинции Анталья (Анталья и Газипаша), составило 291 647 человек.

Напомним, что в январе 2022 года этот показатель по Анталье составлял 138 604 визита, таким образом, за год январский иностранный турпоток в Анталью вырос на 110%.

В январе 2019 года в Анталью приехали 140 856 иностранных туристов, а лучшим январем для

главного курорта Турции до этого года был допандемийный январь 2020 года: 185 485 туристов. Первый месяц 2023 года перекрыл прошлый январский рекорд на 57%.

Исторический рекорд поставил в январе и российский турпоток в Анталью – столько туристов из РФ в этом месяце сюда не приезжало еще никогда. В январе 2023 года в Анталье насчитали 71 752 прибытия из России (или 39,1% от всех иностранных визитов), в то время как в январе 2022 года – 43 219 (годовой прирост составил +66%).

Предыдущий январский рекорд у России в Анталье был в январе 2020 года, перед самой пандемией (57 тыс.туристов), он в этом году побит и превышен на 26%.

За россиянами по количеству прибытий в Анталью в январе 2023 года идут немцы (35 214 туристов, доля 19,2%), затем англичане (13 512 туристов, 7,3%). На четвертом месте – поляки с 8 086 визитов, 4,4%), на пятом Израиль 7 570 туристов, 4,1%).

Кроме этих стран в ТОП-10 январских прибытий в Анталью сформировали туристы из Казахстана, Украины, Нидерландов, Иордании и Бельгии.

Напомним что, как мы собщали Ранее, по данным, опубликованным министерством культуры и туризма Турции, в 2022 году страну посетили 44. 564. 395 иностранных туристов. Это на 80% больше, чем в 2021 году и всего на 1,1% меньше, чем в 2019 году.

Первое место по количеству прибытий в Турцию в 2022 году заняли граждане Германии (5 679 194 прибытия). По сравнению с 2021 годом количество визитов немцев в Турцию выросло на 84%, по сравнению с 2019 годом – на 12,9%.

На втором месте по объемам турпотока в Турцию в 2022 году оказалась Россия (5 232 611 прибытий).

Из-за геополитического кризиса, повлекшего сокращение объемов авиаперевозок российскими авиакомпаниями, турпоток из России в Турцию вырос на 11,5% к 2021 году, но все еще остался меньше на 25,4%, чем в 2019 году.

Третье место по объемам турпотока в Турцию в 2022 году – у Великобритании с 3 370 739 визитами (на 758% больше, чем в 2021 году и на 31,5% больше, чем в 2019-м).

Если говорить о географическом распределении турпотока из России в Турцию в 2022 году, то 57,9% всех российских прибытий пришлось на Анталью, 28,2% на Стамбул, а 6,9% – на Эгейский регион страны.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

