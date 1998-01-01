Туроператоры: «Сложности со снегом туристов не пугают»

У туроператоров начались активные продажи отелей на горных курортах Красной Поляны на длинные февральские праздники, хотя из-за недостатка снежного покрова на трассах туристы в этом году стараются бронировать поездки ближе к датам вылета, сообщают сегодня «Интерфакс» и Ассоциация туроператоров России.

«Сложности со снегом туристов не пугают. Спрос остается на уровне прошлого года. Сейчас активно бронируют заезды на февральские и мартовские праздники. Прогнозируем дальнейший рост продаж по Красной Поляне на длинные выходные в феврале. В некоторых компаниях отмечают рост спроса на 30-40%», — говорится в сообщении.

В то же время, туроператоры отмечают, что из-за недостатка снежного покрова значительно выросло число бронирований «в последний момент», так как туристы ждут снегопадов и полноценного открытия трасс.

«По наблюдениям участников рынка, росту интереса туристов к отдыху в Красной Поляне способствует сезонное снижение цен после новогодних каникул, которое составляет от 10 до 40%. Но на сами праздники, как ожидают туроператоры, цены снова пойдут вверх и будут на 25-30% выше, чем в обычные дни», — добавили в ассоциации.

По информации АТОР, некоторые отели уже объявили о приостановке продаж из-за отсутствия мест.

«На курорте Красная Поляна это объекты высокого уровня, такие Rixos Krasnaya Polyana 5*, «Долина 960» 4*, «Ибис» и «Поляна 1389» 4*. К приостановке продаж близки и еще два отеля курорта – Novotel Resort & SPA Krasnaya Polyana и самый близкий к канатной дороге отель Courtyard Marriott Sochi Krasnaya Polyana 4*.

По информации дирекции курорта, на высокие даты февраля-марта уже забронировано порядка 80% номерного фонда», — подчеркнули в АТОР.

В ассоциации отмечают, что у туроператоров, которые берут на гарантии блоки мест, можно найти номера в наиболее востребованных объектах размещения курортов «Роза Хутор» и «Красная Поляна».

Как напоминает «Интерфакс», в этом году из-за недостатка снега в горах Сочи курорты были вынуждены переносить начало сезона. На новогодних каникулах трассы работали в ограниченном режиме. В конце января снег пошел, но его не хватает для полноценного открытия всех трасс.

/TOURBUS.RU

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