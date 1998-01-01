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03 февраля
В Москве запустили новую карту Moscow City Pass Express

Карта позволяет посещать популярные достопримечательности Москвы со скидкой до 15%


 

В Москве представили туристическую карту Moscow City Pass Express, карта позволяет в течение месяца посещать популярные достопримечательности Москвы со скидкой до 15% от стоимости билетов, - сообщили нам в пресс-службе Мостуризма.

 

Как поясняет пресс-служба Мостуризма, карта действует в течение 30 дней с момента первого использования и имеет фиксированную стоимость 5100 рублей — это на 15% меньше, чем если покупать все билеты по отдельности. Кроме того, обладатели Moscow CityPass Express получат право приоритетного прохода в кассы музеев.

Вместе с абонементом каждый турист получит буклет с расписанием всех экскурсий, указанием адресов и времени работы объектов.

 

Владельцы карты смогут побывать на обзорной экскурсии по Москве на двухэтажных автобусах Moscow City Sightseeing, в парке «Зарядье» и на стадионе «Лужники», а также посетить столичные музеи ГМИИ им. Пушкина, музей архитектуры им. Щусева и Еврейский музей и центр толерантности.

Также обладатели карты смогут прокатиться на канатной дороге на Воробьевых горах и полюбоваться Москвой с высоты смотровой площадки гостиницы Radisson Collection Hotel.

 

В Мостуризме уточняют, что оплатить City Pass Express можно с помощью цифрового туристического сервиса RUSSPASS или на сайте партнера проекта — CityPass.

Получить карту можно будет в кассах Музея советских игровых автоматов по адресу ул. Рождественка, 12. При посещении включенных в программу объектов карту нужно иметь при себе.

/TOURBUS.RU


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