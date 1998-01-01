Новости Оплатить авиабилет Turkish Airlines снова можно российскими картами На сайте авиакомпании вновь принимаются не только карты «Мир», но также Visa и Mastercard российских банков

Оплатить авиабилет на сайте Turkish Airlines снова можно по карте российского банка, сообщает сегодня газета «Известия». Причем принимаются не только карты «Мир», но также Visa и Mastercard. В службе поддержки авиакомпании подтвердили: платежи по российским картам уже некоторое время снова проходят, однако не объяснили, с чем это связано. Там добавили, что оплата принимается не всегда, есть случаи отказов в операциях или отмены билета сразу после списания средств, в таком случае сумма возвращается на счет за два рабочих дня. Если платеж не проходит, то клиент может использовать карту иностранного банка, купить билет через агента или в офисе продаж авиакомпании, уточнили в службе поддержки. «Известия» направили запрос в Turkish Airlines. Как напромнинают «Известия», после ухода Visa и Mastercard из России в марте прошлого года карты международных платежных систем, выпущенные российскими банками, перестали приниматься за рубежом, а также на иностранных сайтах. После этого оплатить билет на сайте Turkish Airlines было возможно только по карте «Мир», однако в мае и такие операции начали блокировать из-за риска вторичных санкций. О полном прекращении работы с картами российской платежной системы турецкие банки объявили в сентябре. Об успешных случаях оплаты авиабилетов на сайте Turkish Airlines в январе этого года по российским картам также рассказывают пользователи одного из форумов для путешественников. Причем операции проходят также по картам банков, попавших под санкции. При этом в другой популярной турецкой авиакомпании Pegasus Airlines купить билет по российским картам по-прежнему не получится, сообщили в службе поддержки организации. Там добавили: иногда платежи проходят только по картам UnionPay. В РФ не запрещено подключать нерезидентам интернет-эквайринг, поэтому любая иностранная компания может договориться с российским платежным сервисом и через него принимать операции по российским картам, объяснил Алексей Разумовский, коммерческий директор компании «Импая Рус», которая предоставляет услуги процессинга и платежной системы. Он добавил: при этом банк в РФ будет отправлять деньги иностранной компании за вычетом комиссии. Другой способ приема платежей по российским картам для иностранных компаний — через сервисы стран СНГ, отметил эксперт. По его словам, скорее всего, Turkish Airlines использует именно этот вариант, потому что при такой схеме деньги авиакомпании приходят не из России, что несет риски вторичных санкций, а из дружественной РФ страны. Например, Turkish Airlines могла договориться с банком Азербайджана, так как у Турции исторически выстроены с этой страной хорошие отношения. Любая зарубежная компания способна при необходимости подключить терминал платежной системы «Мир» и принимать российские карты, согласен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он уточнил: при этом терминалы не всегда работают идеально, поэтому возникают сбои. Другой способ принимать платежи от россиян — открыть счет в одном из банков РФ, однако, скорее всего, таким вариантом воспользуется незначительное число иностранных компаний. /TOURBUS.RU Фото предоставлено авиакомпанией

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