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Петербург признан «музейной столицей» России

Город на Неве с большим отрывом занял первое место в рейтинге музейных городов России

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга, Северная столица, где сосредоточены самые интересные музеи России, заняла с большим открывом первое место в «музейном» рейтинге, составленном сервисом бронирования Tvil.ru.

За Северную столицу проголосовали 68% опрошенных. На втором месте – Москва.

«Все музеи Петербурга не перечислишь, да и не надо. Художественные, исторические, тематические, классические, экспериментальные – в городе на Неве вы обязательно найдете интересную для себя экспозицию. И не одну», – заключают авторы исследования.

«Петербург – столица музейного туризма России. Это наглядно подтвердили минувшие новогодние каникулы, прошедшие под знаком культурно-познавательного туризма. Только Эрмитаж за эти дни посетили 90 тысяч человек, Русский музей – 40 тысяч, Петропавловскую крепость – 37 тысяч. При этом интерес вызывали не только классические музеи, но и объекты «Новой туристкой географии», такие как Музей Фаберже, Центральный выставочный зал «Манеж», Музей железных дорог России, Эрарта.

В нашем городе более 200 музеев – от Кунсткамеры с ее трехвековой историей до самых современных. Сориентироваться в этом многообразии помогает официальный городской туристский портал Visit Petersburg, где сосредоточена информация о классических и новых точках притяжения», – комментирует председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Культурно-познавательный туризм остается основной причиной для посещения города на Неве. Согласно данным аналитиков «Турбарометра Санкт Петербурга», в 2022 году чуть больше половины (51%) путешественников побывали в Северной столице именно с такой целью. Это почти 4 миллиона человек – на миллион больше, чем в 2021-м.

Примечательно, что в большинстве случаев гости города, интересующиеся музеями, выставками, театрами и культурными пространствами, приезжают семьями, чаще всего с детьми, а также с друзьями.

Специалисты «Турбарометра» также подчеркивают, что у культурно-познавательных туристов особенно высок уровень удовлетворенности поездкой. После поездки в Петербург, 87% из них охотно рекомендуют остальным посетить город на Неве и приобщиться к его богатой и разнообразной культуре.

Отметим также, что Петербург активно участвует в программе «Музейные маршруты России» Министерства культуры Российской Федерации.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

