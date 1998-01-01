«Пегас Туристик» продлил программу полетов в Венесуэлу до середины октября

Туроператор «Пегас Туристик» в связи с высоким спросом продлил полетную программу в Венесуэлу, которая должна была завершиться в марте, до середины октября. Об этом сообщает сегодня РСТ со ссылкой на гендиректора компании Анну Подгорную.

«Полетная программа Nordwind из Москвы на остров Маргарита по заказу «Пегас Туристик» стартовала 1 октября и должна была завершиться 23 марта.

Но в связи с высокой востребованностью туров у на тропический остров у россиян было принято решение продлить рейсы на все лето и половину осени – до 21 октября», - рассказала она.

Рейсы на Boeing 777-200 осуществляются из Москвы в аэропорт Порламар по средам и субботам. Такая частота позволяет формировать наиболее востребованные туры продолжительностью 12 дней/11 ночей.

«Пляжных направлений с прямыми рейсами из России по-прежнему немного. А преимущество Маргариты – теперь еще и в том, что летать туда можно круглый год. Мы видим стабильный спрос. Борт 1 февраля улетел с загрузкой 100%, места на следующий рейс 11 февраля заканчиваются», - добавила топ-менеджер туркомпании.

Самые востребованные отели оператора на Маргарите – пятизвездочные Hesperia Isla Margarita, Sunsol Ecoland, а также большие комплексы 4* Hotel Paradise Beach Coche Holiday Village и Sunsol Punta Blanca Holiday Village, состоящие из бунгало с большой территорией и собственными пляжами.



Напомним, что ранее СМИ сообщали, что руководство Венесуэлы ведет переговоры с Россией об увеличении числа авиарейсов между странами для развития туризма. Об этом заявил министр туризма и внешней торговли страны Али Падрона в эфире национального телеканала.

По его словам, сейчас выполняется по одному рейсу в 10 дней, решено довести их до одного в неделю, затем – до двух и даже четырех в неделю.

Кроме того, в декабре 2022 года вице-премьер России Александр Новак сообщал, что Россия и Венесуэла обсуждают реализацию совместных проектов по развитию гостиничной и другой туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах, где могут отдыхать россияне.

Напомним, что авиасообщение связало Россию и Венесуэлу в мае 2021 года, когда венесуэльская Conviasa открыла полеты из московского «Внуково» в Каракас. Одновременно на курортный остров Маргарита выполнял собственную полетную программу на бортах Nordwind и Pegas Fly туроператор «Пегас Туристик».

После 24 февраля прямые чартерные рейсы были остановлены и вновь возобновлены лишь 1 октября 2022 года. С момента их повторного запуска Венесуэлу посетили порядка 15 тыс. россиян.

Кроме того, в конце ноября 2022 года компания Venezolana de Turismo, главный туроператор Венесуэлы, сообщила о скором открытии своих представительств в России.

/TOURBUS.RU