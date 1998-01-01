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Малайзия просит «Аэрофлот» поставить прямые рейсы в страну

Туроператоры обсуждают перспективы регулярных рейсов из России в Куала-Лумпур и на остров Лангкави

Как заявил в интервью РИА «Новости» атташе по туризму посольства Малайзии в Москве Джеффри Бин Мунир,«мы изо всех сил пытаемся убедить руководство «Аэрофлота» подумать о перевозке в Малайзию. Причем обсуждается это еще с 2019 года, до пандемии».

По его словам, российский нацперевозчик не принимает положительное решение, поскольку не уверен в прибыльности полетов. Туроператоры, тем не менее, готовы выкупать места на этих рейсах, отметил атташе.

Как сообщает в свою очередь РСТ, некоторые туроператоры разделяют опасения в отношении загрузки прямых рейсов в столицу Малайзии, но это зависит от специфики предложений. Например, директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская рассказала, что туристы из России любят море и стремятся отдохнуть именно на побережье.

«Мы полагаем, высокие шансы на полную загрузку получат прямые перелеты на остров Лангкави. Что касается Куала-Лумпура, то эти рейсы скорее можно будет использовать как пересадочные для дальнейшего отдыха и на побережье самой Малайзии, и в других странах Юго-Восточной Азии.

У нас туристов, которые предпочитают комбинированный отдых Куала-Лумпур плюс Лангкави, существенно меньше, чем тех, кто хочет отправиться напрямую до конечного пункта маршрута. Поэтому опасения «Аэрофлота» о загрузке этого рейса считаем оправданными», – отметила г-жа Филатовская.

У заместителя генерального директора по маркетингу и рекламе компании «Пакс» Любови Чучмаевой иное мнение. У этого туроператора в основном бронируются комбинированные туры с посещением на две-три ночи Куала-Лумпура и дальнейшим перелетом на Лангкави, Борнео или Бали.

Скоро компания выставит в онлайн-продажу туры Малайзия – Сингапур, до пандемии они пользовались спросом.

Г-жа Чучмаева отметила растущий интерес к отдыху в Малайзии, а также туры за визой США, спрос на которые превысил все ожидания. Компания взяла блоки мест на рейсы в Куала-Лумпур авиакомпаний Etihad и Qatar Airways. «Если «Аэрофлот» поставит на этом направлении прямые рейсы, мы не только будем активно предлагать этот продукт, но и станем инициаторами блочного договора с авиакомпанией. Мы очень заинтересованы в прямой перевозке и уверены, что спрос будет», – сказала она.

Наконец, генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов согласен, что туристам, которые летят в Малайзию, обязательно надо посмотреть Куала-Лумпур: «Это практически столица будущего, второй Сингапур».

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

