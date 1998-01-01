CК «Согласие» начала выплачивать возмещение клиентам туроператора «Джей Стади»

Страховая компания «Согласие» начала выплачивать возмещения клиентам остановившего деятельность туроператора «Джей Стади», документы на выплаты подали более 100 туристов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе страховщика.

«Мы осуществили первые выплаты клиентам закрывшегося туроператора «Джей Стади», которые не смогли воспользоваться ранее приобретенными турами. Документы на выплаты подали более ста заявителей», — говорится в сообщении.

Как напомнили в «Согласии», гражданская ответственность туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на 10 млн рублей, а сумма заявленных убытков превысила 13 млн рублей.

«Таким образом, в соответствии со статьей 17.5 Федерального закона № 132-ФЗ удовлетворение требований выгодоприобретателей осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора.

Исходя из этого, при пропорциональном расчете сумма выплаты каждому выгодоприобретателю сокращена на 25%. Возмещения выплачиваются поэтапно в порядке очередности», – пояснила директор по андеррайтингу личных видов страхования компании «Согласие» Олеся Сабанова.

В конце декабря на сайте туроператора «Джей Стади» было опубликовано уведомление о прекращении деятельности в сфере международного выездного, въездного и внутреннего туризма по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Приказом Минэкономразвития России № 744, опубликованным 26 декабря 2022 г., туроператор был исключен из Единого федерального реестра туроператоров.

/TOURBUS.RU