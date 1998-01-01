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02 февраля
CК «Согласие» начала выплачивать возмещение клиентам туроператора «Джей Стади»
Сумма заявленных убытков превысила 13 мл рублей
Страховая компания «Согласие» начала выплачивать возмещения клиентам остановившего деятельность туроператора «Джей Стади», документы на выплаты подали более 100 туристов, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе страховщика.
«Мы осуществили первые выплаты клиентам закрывшегося туроператора «Джей Стади», которые не смогли воспользоваться ранее приобретенными турами. Документы на выплаты подали более ста заявителей», — говорится в сообщении.
Как напомнили в «Согласии», гражданская ответственность туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на 10 млн рублей, а сумма заявленных убытков превысила 13 млн рублей.
«Таким образом, в соответствии со статьей 17.5 Федерального закона № 132-ФЗ удовлетворение требований выгодоприобретателей осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора.
Исходя из этого, при пропорциональном расчете сумма выплаты каждому выгодоприобретателю сокращена на 25%. Возмещения выплачиваются поэтапно в порядке очередности», – пояснила директор по андеррайтингу личных видов страхования компании «Согласие» Олеся Сабанова.
В конце декабря на сайте туроператора «Джей Стади» было опубликовано уведомление о прекращении деятельности в сфере международного выездного, въездного и внутреннего туризма по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.
Приказом Минэкономразвития России № 744, опубликованным 26 декабря 2022 г., туроператор был исключен из Единого федерального реестра туроператоров.
/TOURBUS.RU
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