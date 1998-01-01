Портал Госуслуг приостановил прием заявлений на биометрические загранпаспорта

Приём заявлений на портале государственных и муниципальных услуг на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен, говорится в сообщении на портале Госуслуг.

"Со 2 февраля приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановлен. Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал Госуслуг, дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе", — говорится в сообщении, котороое цитирует «Интерфакс».

В случае, если заявление на загранпаспорт нового образца было подано не через портал Госуслуг (например, через МФЦ), то тогда следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта, уточняется в сообщении.

Приостановка приёма заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца связана с повышенным спросом на них и на микросхемы, используемые при их производстве, говорится в сообщении предприятия "Гознак". Ранее на портале Госуслуг сообщили об остановке приёма заявок на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем.

"В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта", — говорится в сообщении компании. В нем уточняется, что в настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", "осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы". "Мы рассчитываем, что после её завершения, ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течении месяца", — сообщили в "Гознаке".

Напомним, что на днях ряд региональных СМИ сообщил, что в некоторых областях Россиии прекратили выдачу десятилетних заграничных паспортов.

«В связи с поступившей информацией из АО "Гознак" изготовление паспорта, содержащего электронный носитель информации, по техническим причинам предварительно отложено до середины марта 2023 года», — говорилось, в частности, в сообщении УМВД по Тверской области.

Между тем в пресс-службе центра госуслуг «Мои документы» в Москве ранее сообщили, что «на данный момент прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет с помощью криптобиокабины и выдача готовых документов сотрудниками центров госуслуг производится в обычном режиме».

В случае срочных поездок в управлениях МВД рекомендовали оформлять пятилетний загранпаспорт старого образца.

Как мы также сообщали ранее, в августе 2022 года в российских консульствах за рубежом временно прекратили принимать документы на биометрические загранпаспорта из-за необходимости «переформатирования электронного носителя». В конце сентября оформление паспортов нового поколения возобновили.

В России, согласно статистике МВД, с января по октябрь 2022 года оформили почти 4,35 миллиона заграничных паспортов, что на треть больше, чем за аналогичный период 2021 года.

/TOURBUS.RU