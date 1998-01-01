Новости Сочинский гостиничный комплекс «Имеретинский» прекратил работу Причина закрытия популярного комплекса — конфликт прежних владельцев и новой федеральной территории «Сириус»

По информации СМИ, в Сочи прекратил работу один из крупнейших и популярных гостиничных комплексов «Имеретинский». Причина закрытия комплекса, по информации прессы в том, что принадлежащий структурам Олега Дерипаски гостиничный оператор потерял право распоряжаться землей из-за нецелевого использования. Новым владельцем комплекса стала новая федеральная территория «Сириус». На наш вопрос «Что будет дальше с гостиничным комплексом «Имеретинский» наш портал получил официальный ответ от руководства комплекса: «По решению суда земли, на которых располагается ГК «Имеретинский» перешли в собственность федеральной территории «Сириус». Поэтому информацию о новом открытии комплекса нужно запрашивать у представителей администрации "Сириуса".

Около шестисот сотрудников ГК были уволены 1 февраля с соблюдением трудового законодательства РФ, со всеми положенными финансовыми выплатами.

При этом в данный момент в комплексе по-прежнему проживают долгосрочные гости, однако сервисные услуги, такие как уборка номеров, вынос мусора и питание им не предоставляются. Новые бронирования также не принимаются». «Эта ситуация приносит большой репутационный урон не только объекту, но и всему Сочи. Вероятно, в нее сейчас должны вмешаться чиновники, которые указали бы управленцам на необходимость урегулировать все вопросы с туристами прежде, чем закрывать объект», – заявил в этой связи генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Как напоминает сегодня Ассоциация туроператоров, 25 марта 2020 года на сессии законодательного собрания Краснодарского края было принято решение о создании нового муниципального образования «Сириус» на территории Имеретинской низменности. «Сириус» официально стал 45-м отдельным муниципалитетом края, отделившись таким образом от Сочи. В прошлом году Госдума приняла закон о том, что строительство на этой федеральной территории будет регулироваться актами самого «Сириуса», а не Краснодарского края. Объекты «Сириуса» не подлежат включению в схемы территориального планирования Краснодарского края и его муниципалитетов, в том числе генпланы, правила землепользования и застройки - полномочия в этой части отданы самой федеральной территории. Как отмечают эксперты АТОР, «каким будет ГК «Имеретинский» после смены собственника, пока непонятно. По оптимистическим прогнозам участников туроператорского рынка, отель точно не будет работать около двух месяцев. Однако к лету, возможно, новый собственник запустит объект, выбрав на конкурсе управляющую компанию. Тем не менее, сейчас никто из туроператоров не берется прогнозировать развитие ситуации даже с минимальной вероятностью». Туристам, которые планировали отдыхать в объекте и уже оплатили проживание туроператорам или агентам, пока, вероятно, потребуется ждать развязки событий. «Прежний или новый владелец должны или заявить о том, что услуга по ранее совершенному бронированию будет оказана, или заявить, что услуга не будет оказана. В последнем случае у туриста появится возможность вынужденного отказа от услуги. Скорее всего, суд встанет на сторону потребителя и вопрос будет решен в пользу туриста», – сообщила руководитель Правовой службы АТОР Надежда Ефремова. /TOURBUS.RU Фото: ГК "Имеретинский"

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