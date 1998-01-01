Туроператоры не получат новую отсрочку по долгам за отмененные из-за закрытия границ туры

Правительство не будет продлевать постановление, согласно которому туроператорам ранее предоставлялась отсрочка по возврату туристам денег за несостоявшиеся туры, сообщил сегодня «Интерфакс» со ссылкой в пресс-службе Минэкономразвития.

«Продление постановления №1073 не планируется. Отсрочка по выплате долгов российским туристам действовала более 2,5 лет. Туристы, которые больше двух лет были в «подвешенном состоянии», не могли вернуть деньги или использовать их в счет оплаты альтернативной поездки, должны получили свои средства», — пояснила пресс-служба.

В министерстве ждут предложений от туроператоров-должников по вариантам покрытия задолженности перед туристами. «Уже прорабатываем их с участниками рынка и экспертами», — добавили в пресс-службе.

Как отметили в Минэкономразвития, за более чем 2,5 года действия постановления были погашены более 90% долгов.

Как напоминает информагентство, в конце декабря министр экономического развития Максим Решетников на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма заявил, что долг туроператоров перед туристами сократился до 1,5 млрд рублей.

По словам главы ассоциации туроператоров «Турпомощь», вице-президента Российского союза туриндустрии Александра Осауленко, очень важно, чтобы при отмене отсрочки по выплате задолженностей туроператорам предложили другие варианты погашения долгов перед туристами.

«В авиации аналогичное постановление действует практически до начала лета 2023 года. Возможно, у министерства есть свои варианты решения этого вопроса. Это могут быть, например, низкопроцентные кредиты под 3%. Это поможет туркомпаниям рассчитаться с клиентами», — сказал он.

Г-н Осауленко подчеркнул, что рассчитаться с туристами может только действующая компания, а не банкрот.

«Два крупнейших потребительских конфликта – «Натали Турс» и Mouzenidis Travel. Задолженность по комплексному турпродукту составляла от 600 до 800 млн. Это цифры, которые вдвое ниже, чем долг туроператоров на сегодняшний день.

Поэтому мы надеемся, что министерство озвучит какие-то иные предложения для сохранения бизнеса», — заключил он.

/TOURBUS.RU