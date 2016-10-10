Новости Горячие авиановости «Победа» в марте начнет летать из Волгограда в Стамбул/ Hainan Airlines с 19 февраля будет выполнять рейсы из Пекина в Петербург/ Uzbekistan Аirways увеличит число рейсов в города РФ

«Победа» в марте начнет летать из Волгограда в Стамбул Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") начнет летать из Волгограда в Стамбул, сообщила представитель перевозчика журналистам. "Полеты по этому маршруту начнутся 8 марта и будут выполняться два раза в неделю", — рассказала она. Сейчас "Победа" летает Стамбул из Москвы, также планирует открыть рейсы из Махачкалы, Казани и Владикавказа. Другие турецкие направления компании — Анталья и Алания, куда рейсы выполняются только из Москвы. Сообщалось, что из столицы полеты также будут запущены в Даламан и Бодрум. В зарубежную маршрутную сеть "Победы" сейчас, кроме Турции, входят Белоруссия, Армения и ОАЭ. Hainan Airlines с 19 февраля будет выполнять рейсы из Пекина в Петербург Авиакомпания Hainan Airlines с 19 февраля начнет выполнять еженедельные рейсы из Пекина в Петербург, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"). Рейсы будут выполняться по воскресеньям на воздушном судне A330-300. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВСС, регулярное сообщение между Петербургом и Пекином было прервано в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что Пекин — второе направление в Китае, куда открыты прямые рейсы из Петербурга: авиакомпания Sichuan Airlines еженедельно совершает полеты в Петербург из Чэнду. Uzbekistan Аirways увеличит число рейсов в города РФ Авиакомпания АО Uzbekistan Аirways с весенне-летней навигации планирует увеличить число рейсов в города Российской Федерации, сообщила пресс-служба компании. "Начиная с весенне-летней навигации 2023 года, Uzbekistan Airways увеличивает количество рейсов в города Российской Федерации из Ташкента сразу по двум новым направлениям. Авиакомпания приступает к выполнению регулярных рейсов по маршрутам Ташкент-Омск-Ташкент с 26 марта один раз в неделю, по воскресеньям, а также по маршруту Ташкент-Нижний Новгород-Ташкент с 28 марта два раза в неделю, по вторникам и субботам", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, также будут увеличены рейсы из Намангана в рамках проекта авиакомпании по развитию хаба "Восточный". В частности, с 27 марта этого года возобновляются рейсы по маршруту Наманган-Оренбург-Наманган, регулярные прямые рейсы будут выполняться по понедельникам, один раз в неделю. С 31 марта Uzbekistan Airways приступает к выполнению нового рейса по маршруту Наманган-Нижневартовск-Наманган по пятницам, один раз в неделю. Все вышеперечисленные рейсы, как из Ташкента, так и из Намангана, будут выполняться в рамках собственного бренда авиакомпании по низкобюджетным перевозкам — Uzbekistan Airways Express, что позволит вывести на рынок наиболее низкую стоимость авиабилета для пассажира, добавили в пресс-службе. /TOURBUS.RU Фото предоставлено а/к "Победа"

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