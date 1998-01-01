Этим летом «Пегас Туристик» хочет увеличить турпоток в Турцию на 30-50%

При этом рост цен на направлении должен составить 20-30%

Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, компания Pegas Touristik в летнем сезоне 2023 года планируют отправить на отдых в Турцию на 30-50% больше туристов, чем летом 2022 года.

Промежуточными итогами раннего бронирования Турции в PEGAS Touristik довольны. В компании называют результаты очень хорошими и подтверждают сказанное статистикой: забронировано на 50% заявок больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам экспертов компании, в прошлом году туры в ходе летнего сезона дорожали на глазах. Теперь туристы понимают, что ждать спецпредложений летом не стоит. Куда более выгодно бронировать туры заранее, пока отели дают дисконт, ведь дальше цены будут только расти, говорят эксперты.

Ориентировочно прогнозируемый рост цен на Турцию в летнем сезоне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 20-30%, считают в компании.

Сейчас россияне бронируют в Турции в основном хорошие и дорогие отели 5*, но есть заявки и на бюджетные 5*, 4*. Глубина бронирований достигает ноября 2023 года. Но основная часть бронирований – на даты с мая по август, уточнили в Pegas Touristik.

Наибольшей активности в бронировании туров в Турцию на лето-2023 в компании ожидают в феврале-марте. Ожидается также выставление новых полетных программ.

На сегодняшний день у оператора выставлены полетные программы в Анталью на лето-2023 из 18 городов России.

В Даламан намечены вылеты из трех городов. Это Москва (Turkish Airlines– ежедневно), Санкт-Петербург (Turkish Airlines –2 раза в неделю) и Казань (Turkish Airlines– 4 раза в неделю).

В Бодрум — также из трех российских городов. Также Москва (Turkish Airlines– ежедневно),

Санкт-Петербург (Turkish Airlines – 2 раза в неделю) и Казань (Turkish Airlines – 3 раза в неделю).

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com