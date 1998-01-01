Авиакомпания AlMasria начинает рейсы из Уфы в Шарм-эль-Шейх

Рейсы египетской авиакомпании будут выполняться со 2 февраля дважды в неделю

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines со 2 февраля запускает прямые рейсы из Шарм-эль-Шейха в Уфу, сообщает пресс-служба российского аэропорта.

Перевозчик будет выполнять полеты дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. На маршруте AlMasria будет эксплуатировать Аirbus А321 вместимостью до 202 кресел.

Время в пути составит 4 часа 50 минут.

Напомним, что основанная в 2008 году AlMasria Universal Airlines — частная египетская авиакомпания, которая сейчас совершает рейсы в Шарм-эль-Шейх также из Екатеринбурга (аэропорт "Кольцово") и Москвы ("Шереметьево"), в Хургаду — из Москвы и Петербурга.

Египет благодаря доступным ценам в январе стал самым продаваемым зарубежным направлением у крупных туроператоров, сообщил ранее "Интерфакс" со ссылкой на ведущих туроператоров.

"Египет занимает первое место в объеме продаж по зимним направлениям и остается самым доступным пляжным направлением для россиян в этот период. Для традиционного посленовогоднего затишья туры продаются активно. Глубина бронирований туров на курорты Красного моря достигает середины апреля", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Стабильный спрос на туры в Египет фиксируют и в Fun&Sun, в рейтинге самых продаваемых направлений компании он также занимает первое место: "Глубина бронирований туров на курорты Красного моря достигает сентября. Среди российских туристов наблюдается тенденция бронировать более дорогие объекты размещения в Египте. Так как время перелета в Египет увеличилось, то люди также хотят заложить больше дней на отдых".

В Coral Travel Египет занимает первое-второе место в рейтинге продаж, конкурируя с Таиландом. В компании также заметили рост популярности более продолжительных туров.

"Более половины туров продается на 7-9 ночей, хотя есть спрос и на поездки на 20-28 ночей. Правда, процент таких продолжительных туров невысокий. Большинство туров бронируется на ближайшие даты, но около 20% всех заявок приходятся на апрель-май", — отметили в пресс-службе туроператора.

В компании TEZ Tour Египет делит первое место по продажам с ОАЭ: «Египет на данный момент остается наиболее бюджетным вариантом пляжного отдыха для соотечественников. Туры в страну можно забронировать по цене от 24 350 рублей на человека за 7 ночей в отеле категории 4* "все включено».

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиаперевозчиком