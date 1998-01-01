Гендиректор «Аэрофлота»: авиакомпания может начать полеты в тунисскую Энфиду

Как сообщает ТАСС, гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский в беседе с журналистами анонсировал возможное возвращение перевозчика на тунисское направление.

«На внутренних линиях значительный объем придется на Сочи, Минводы, на международных – Турция, Египет, Пхукет, возможно, появится Энфида (Тунис). Сейчас выбираем партнера-туроператора», — заявил г-н Александровский.

Как напоминает Ассоциация туроператоров, вопрос о возвращении прямых регулярных и чартерных рейсов на курорты Туниса актуален третий сезон подряд. В разгар пандемии летом 2020 года перелетов не было, а в сезоне-2021, когда действовали строгие ковидные ограничения, в Монастир и на о. Джерба по инициативе нескольких туроператоров были запущены ограниченные полетные программы (формат т.н. «грузопассажирских» рейсов).

Официально Оперштаб разрешил регулярные рейсы в Тунис только с ноября 2021 года, что дало надежду туроператорам на запуск летних программ в сезоне-2022.

Однако эти планы по известным геополитическим причинам не сбылись. Прямые рейсы между Россией и Тунисом вернулись лишь в августе прошлого года: консолидатором рейсов Nouvelair выступает тунисский турбизнес. В Москве его представляет туроператор «Гранд Экспресс», а в Санкт-Петербурге – «Экспресс Тур». У федеральных туроператоров были попытки взять блоки мест на этих рейсах, но они не увенчались успехом.

По информации Национального офиса по туризму Туниса, Nouvelair продолжит летать в Россию и в 2023 году. Старт полетных программ из Москвы и Санкт-Петербурга в Монастир и Джербу запланирован в первой половине апреля. Время в пути из России в Тунис на рейсах Nouvelair не изменилось: это по-прежнему немногим более 4 часов.

Источники АТОР сомневаются, что федеральные туроператоры договорятся о блоках мест на рейсах Nouvelair и в этом году. Поэтому крупные игроки ищут другие варианты перевозки в Тунис на сезон-2023. К тому же, как подчеркивают наблюдатели, российскому рынку нужна летом хотя бы какая-то альтернатива Турции, которая в этом году заметно подорожала.

В том, что «Аэрофлот» собирался лететь именно в аэропорт Энфида, эксперты видят влияние туроператора «Библио-Глобус», который отлично знает тунисское направление и является официальным партнером национального перевозчика. От Энфиды удобно добираться до таких популярных туристических центров как Хаммамет (в 45 км), Сусс (в 45 км), Монастир (в 78 км).

Источники АТОР полагают, что, как и по другим зарубежным направлениям «Аэрофлота», именно туроператор «Библио-Глобус» получит эксклюзивное право формировать туры в Тунис на основе блоков мест на рейсах национального перевозчика. Хотя не исключено, что небольшие блоки мест выделят и ряду других игроков, есть данные, что авиакомпания в этом году стала более лояльна к туроператорам.

По мнению экспертов, полетная программа «Аэрофлота» в Тунис может начаться в традиционные сроки – ближе к летнему сезону, в конце апреле-начале мая. Возможно, на старте программы сначала это будет один рейс в неделю, но уже в июне-августе частота может составить 2-3 раза в неделю. При этом перевозчик может поставить на направление вместительные Airbus А330-300 и Boeing 777-300ER.

С учетом санкций время перелета «Аэрофлота» в аэропорт Энфида будет дольше, чем у тунисских авиакомпаний (4 часа). «Полетное время из Москвы в Тунис составит не менее 5,5 часов», – прогнозируют участники авиаотрасли.

По информации источников АТОР, в феврале пройдет межведомственная комиссия (МВК), в ходе которой авиакомпании представят на утверждение свои полетные планы на летний сезон-2023 и будут ходатайствовать о допусках по желаемым направлениям.

В декабре 2022 года Тунис официально отменил все ковидные ограничения на въезд туристов. Российским отдыхающим для посещения этой страны нужен только заграничный паспорт.

В прошлом году Тунис посетило около 10 тыс.россиян.

В допандемийном 2019 году российский турпоток в Тунис превысил 672 тыс. визитов.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

