Новости Cosmos Hotel Group приобретет отели «Рэдиссон» в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске Совокупный фонд приобретаемых у норвежской компании Wenaas гостиниц — 4078 номеров

Гостиничная "дочка" ПАО АФК "Система" — Cosmos Hotel Group — договорилась о приобретении у норвежской компании Wenaas Hotel Russia AS десяти отелей, включая Park Inn by Radisson, в четырех российских городах, сообщает корпорация. Сделка с уходящим иностранным инвестором включает добровольный платеж в российский бюджет — это одно из условий, соблюдение которых позволяет получить разрешение "на выход" от российских властей. По информации «Интерфакса», речь идет о приобретении компаний, владеющих шестью отелями в Санкт-Петербурге (Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blue Royal Hotel, Park Inn By Radisson Pulkovo, Olympia Garden Hotel), двумя в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), одним в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и одним — в Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg). Совокупный номерной фонд отелей — 4 078 единиц, общая площадь гостиниц — 264,1 тыс. кв. м. В 2021 году совокупная выручка отелей составила 4,3 млрд рублей. Крупнейшие из приобретаемых объектов — "Прибалтийская" и "Пулковская" в Петербурге. Сделка будет структурирована через дочернюю компанию ООО "Космос ОГ" — ООО "Космос Северо-Запад". Ее сумма составит до 203 млн евро (включая взнос в бюджет РФ в размере 10%, уплачиваемый со сделок по продаже активов иностранными продавцами — это, как сообщал Минфин в декабре, одно из условий, соблюдение которых требуется подкомиссией правкомиссии по иноинвестициям для согласования такого рода транзакций); сделка будет профинансирована за счет собственных и заемных средств ООО "Космос Северо-Запад". Окончательная цена будет определена с учетом остатков денежных средств на счетах приобретаемых компаний на дату закрытия сделки, отмечается в сообщении АФК. Закрытие сделки ожидается до конца I квартала 2023 года, после получения необходимых регуляторных одобрений. Приобретение отелей у Wenaas Hotel Russia AS позволит Cosmos Hotel Group удвоить номерной фонд и укрепить позиции на российском рынке гостиничных услуг, отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, слова которого приведены в релизе. Предполагается, что по итогам 2023 года — за счет сделки, а также собственной программы развития — номерной фонд Cosmos Hotel Group превысит 9,5 тыс. номеров. Сейчас в портфель Cosmos Hotel Group входят более 20 отелей в 16 городах России. Общий номерной фонд активов под управлением Cosmos Hotel Group превышает 4,5 тыс. единиц. /TOUURBUS.RU

