Новости Опубликован предварительный список основных мероприятий в рамках «Интурмаркета 2023» XVIII международная туристическая выставка «Интурмаркет» пройдет 13-15 марта в столичном Экспоцентре

В московском «Экспоцентре» 13-15 марта пройдет XVIII международная туристическая выставка «Интурмаркет», в рамках которой запланирована обширная деловая программа. В этом году она будет не менее масштабной, чем в 2022-м, когда свыше 60 мероприятий прошли на шести площадках «Экспоцентра» с участием более 320 спикеров. Для профессионалов отрасли в этом году, как и в прошлом, будет организована прямая трансляция и видеозапись всех мероприятий.



Представляем предварительный список основных мероприятий:

• Пленарное заседание по актуальным вопросам развития отрасли.

• Специализированная сессия по межрегиональному проекту «Серебряное ожерелье России». Организатор — Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга при поддержке петербургского Комитета по развитию туризма.

• Творческая лаборатория федерального проекта «Узоры городов России». Тема: «Развитие туризма и креативной индустрии в муниципальных образованиях и моногородах Российской Федерации».

• Кейс-сессия «MICE-карта России: фокус на культурный код территории». Экспертная сессия «Туристические возможности региона как фактор привлекательности для бизнеса и федеральных/региональных событий».

• Круглый стол «Перспективы автотуризма. Что необходимо путешественникам по дороге».

• Круглый стол «Курс на устойчивый туризм».

• Семинар компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры» (тема уточняется).

• Круглый стол «Как организовать взаимодействие авторов туристических сувениров с турбизнесом».

• Панельная дискуссия Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы (тема уточняется).

• Рабочее совещание регионов-участников национального проекта «Императорский маршрут».

• Награждение победителей всероссийского конкурса «Туристический код моего города, поселка, района — PRO-туризм».

• Круглый стол «Активные маршруты и туристические тропы: проектирование, организация, кадровое обеспечение».

• Обучающий семинар для отельеров от экспертов TopHotels.

• Экспертный круглый стол фонда «Московский центр урбанистики „Город“».

• Обучающий семинар от туроператора «Алеан».

• Семинар «Туризм и закон. Законодательные проекты и перспективы 2023 года».

• Панельная дискуссия «Дальний Восток и Арктика: новые возможности для путешествий. Лето-2023».

• Презентация туристических возможностей Калининградской области.

• Круглый стол с международным участием по оздоровительному и медицинскому туризму.

• Межрегиональный благотворительный аукцион «Турбизнес с открытым сердцем» в пользу подопечных детского хосписа «Дом с маяком». • Финал всероссийского конкурса «МедиаТур». • «Алтайский край. Все настоящее!» Презентация туристско-рекреационного потенциала Алтайского края • Стратегическая сессия с лидерами предприятий креативных индустрий на горнолыжных курортах Северного Кавказа.

• Совместное мероприятие Комитета по туризму Москвы и Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Кейс-сессия «Два города — миллион впечатлений!».

• Круглый стол «СНГ+Мир. Турстрахование, как платформа безопасных путешествий».

• Технологическая конференция Intelligent Travel Marketing.

• Кейс-сессия «Новая география Санкт-Петербурга».

• Обучающий семинар по бюджетированию мероприятий (госзакупки, гранты и субсидии).

• Практическая Академия медицинско-оздоровительного туризма.

• Обучающий семинар для туристско-информационных центров.

Организатор — Национальная ассоциация информационно-туристских организаций (НАИТО).

• Круглый стол «Формирование региональных календарей событий. Методики и успешных опыт».



Несколько важных деловых событий подготовил Российский союз туриндустрии.

Среди них PROдетский воркшоп от Комитета по детскому туризму; кейс-сессия, посвященная всероссийскому проекту «Развитие инклюзивного туризма»; круглые столы «Автотуризм как драйвер развития туристической отрасли», «Цифровые тренды в туризме в 2023 году: первые итоги» и «Аттестация экскурсоводов: польза или формальность».

Комиссия РСТ по речным круизам приглашает на рабочее совещание «Навигация 2023 года. Перспективы развития круизного туризма в новых экономических условиях».



Список мероприятий будет дополнен и расширен, следите за нашими новостями. https://www.itmexpo.ru

https://ok.ru/group/70000001332942

https://t.me/intourmarket_Live

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