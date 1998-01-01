|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
31 января
Туристический потенциал столицы представят в Нижнем Новгороде
Бизнес-миссия пройдет 10 февраля в Доме народного единства
Презентация туристического потенциала Москвы пройдет в Нижнем Новгороде 10 февраля 2023 г.
Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы.
В ходе делового мероприятия профессионалы нижегородского туризма на мероприятии смогут подробно познакомиться с туристическими предложениями Москвы, узнать о туристических продуктах Москвы в сфере образования, принять участие в переговорах с ведущими туроператорами и объектами показа Москвы.
Участники мероприятия станут представители Комитета по туризму города Москвы, ведущие столичные туроператоры «Мос-тур», «Империя туризма, «Тари Тур» и другие, а также представители крупных столичных объектов показа.
Мероприятие пройдет в Доме народного единства, большой зал «Единство» по адресу: ул. Белинского, 9Б.
Как отмечал ранее руководитель комитета по туризму столицы Евгений Козлов, «Пандемия коронавируса закончилась. А Москва с ее великолепной атмосферой продолжает радовать туристов. И только за лето к нам приехали 6,2 млн туристов, и они, очень надеюсь, получили приятные впечатления и вернутся к нам. А за 9 месяцев 2022 года к нам приехали почти 14 млн человек.
Мы видим, что Москва интересна, она может удивлять и давать впечатления для каждого».
Регистрация для участия в мероприятии.
Организаторы обращают внимание, что посещение мероприятия возможно только после получения подтверждения.
Отметим, что во второй половине марта Комитет по туризму города Москвы планирует проведение подобных бизнес-миссий в других городах Поволжья.
/TOURBUS.RU
Фото: Комитет по туризму города Москвы
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72