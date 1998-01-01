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Туристический потенциал столицы представят в Нижнем Новгороде

Бизнес-миссия пройдет 10 февраля в Доме народного единства

Презентация туристического потенциала Москвы пройдет в Нижнем Новгороде 10 февраля 2023 г.

Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы.

В ходе делового мероприятия профессионалы нижегородского туризма на мероприятии смогут подробно познакомиться с туристическими предложениями Москвы, узнать о туристических продуктах Москвы в сфере образования, принять участие в переговорах с ведущими туроператорами и объектами показа Москвы.

Участники мероприятия станут представители Комитета по туризму города Москвы, ведущие столичные туроператоры «Мос-тур», «Империя туризма, «Тари Тур» и другие, а также представители крупных столичных объектов показа.

Мероприятие пройдет в Доме народного единства, большой зал «Единство» по адресу: ул. Белинского, 9Б.

Как отмечал ранее руководитель комитета по туризму столицы Евгений Козлов, «Пандемия коронавируса закончилась. А Москва с ее великолепной атмосферой продолжает радовать туристов. И только за лето к нам приехали 6,2 млн туристов, и они, очень надеюсь, получили приятные впечатления и вернутся к нам. А за 9 месяцев 2022 года к нам приехали почти 14 млн человек.

Мы видим, что Москва интересна, она может удивлять и давать впечатления для каждого».

Регистрация для участия в мероприятии.

Организаторы обращают внимание, что посещение мероприятия возможно только после получения подтверждения.

Отметим, что во второй половине марта Комитет по туризму города Москвы планирует проведение подобных бизнес-миссий в других городах Поволжья.

/TOURBUS.RU

Фото: Комитет по туризму города Москвы

