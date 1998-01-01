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31 января
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Лоукостер Air Arabia в феврале начнет летать из Абу-Даби в Казань/ «Северсталь» свяжет Сочи с Петрозаводском/ Nordwind Airlines и Pegas Fly полетят из Нижнего Новгорода в Минск
Лоукостер Air Arabia в феврале начнет летать из Абу-Даби в Казань
Авиакомпания Air Arabia 16 февраля запустит регулярный рейс между Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) и Казанью, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.
Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю: понедельник, вторник, четверг и пятница. Вылет из Абу-Даби запланирован на 9:00, вылет из Казани — на 14:05.
В настоящее время этот перевозчик выполняет рейсы из Казани в Шарджу пять раз в неделю.
Air Arabia Group управляет парком самолетов A320 и A321neo, говорится на сайте авиакомпании.
«Северсталь» свяжет Сочи с Петрозаводском
Авиапредприятие "Северсталь" с 18 февраля откроет прямые рейсы из Петрозаводска в Сочи, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем телеграмм-канале в понедельник.
По данным г-на Парфенчикова, до 1 мая самолеты будут летать один раз в неделю по субботам. Время вылета из аэропорта "Петрозаводск" — 15:30 мск, прибытие в Сочи запланировано в 19:30 мск.
"В Петрозаводск можно будет улететь по субботам в 9:45. На обратном пути запланирована промежуточная посадка в Череповце, поэтому время в пути немного увеличивается. В Петрозаводск самолёт прилетает в 14:45", — уточнил глава региона.
Nordwind Airlines и Pegas Fly полетят из Нижнего Новгорода в Минск
Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией "Икар" (торговая марка Pegas Fly) со 2 марта будет выполнять прямой регулярный рейс по маршруту Нижний Новгород — Минск, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Белоруссии.
Полеты будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям на самолетах Embraer-190 с компоновкой 110 пассажирских мест.
В настоящее время прямые рейсы между этими городами отсутствуют.
Nordwind базируется в московском "Шереметьево". Компания связана с туроператором Pegas Touristik. По данным сайта компании, ее парк состоит из 47 воздушных судов типа Boeing 777/737, Airbus A321/330.
Авиакомпании Nordwind и Pegas Fly работают в альянсе.
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено авиакомпанией.
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