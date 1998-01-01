Горнолыжным курортам Северного Кавказа не хватило снега

Горнолыжные центры на Домбае, в Архызе и Приэльбрусье в текущем сезоне столкнулись с последствиями малоснежной зимы, - сообщает сегодня РСТ. По словам опрошенных операторов, пока что курорты стоят полупустые.

Впрочем, как отметил генеральный директор пятигорской компании «Магтур» Умар Айдинов, на днях ожидают, наконец, обильный снегопад, а вместе с ним и возобновления активного спроса.

«Этот год выдался бесснежный, что сильно влияет на посещение курортов, есть даже отказы от забронированных туров. Новогодние праздники в целом прошли с нормальной загрузкой, но тоже не с плюсом относительно показателей предыдущего сезона. С середины января объемы просели. Сейчас мы все надеемся на большой снег», - сообщил г-н Айдинов.

Февраль всегда был гарантированно снежным месяцем, стабильным по загрузке. Многие и сейчас не стали отказываться от февральских броней в расчете на хороший снежный покров. Умар Айдинов полагает, что в следующем месяце сработает отложенный спрос, поедут люди, еще не катавшиеся в этом году.

С другой стороны, февраль обеспечит только загрузку конца зимы, что никак не компенсирует провалы января, объемы продаж в целом по сезону будут ниже, хотя стоимость горнолыжных туров держится примерно на прошлогоднем уровне.

Руководитель PR-департамента компании «Анекс тур» Алена Хитрова отметила незначительное увеличение расценок в пределах инфляции. Она согласна с коллегой, что говорить о положительной динамике спроса на горнолыжные склоны Кавказа в этом году не приходится, тем более что сохраняется тренд на самостоятельные поездки.

Как правило, горнолыжники ежегодно приезжают кататься на один и тот же курорт и выбирают привычные отели и гостевые дома, поэтому эти объекты размещения продаются заблаговременно и чаще напрямую.

«Объем турпотока через нас примерно соответствует прошлом году. Цена за недельный тур на Домбай начинается от 41 тысячи рублей на двоих с заездом 1 марта, это без питания и трансфера», - уточнила она.

В компании ICS Travel Group спрос на февраль и март уже превышает предложение, туры сложно найти из-за дефицита наземной базы. Цены чуть выросли, но если покупать заблаговременно, получится выгоднее. «Насколько я знаю, снег на склонах уже появился, это, безусловно, одна из позитивных новостей для горнолыжников», - рассказала директор по развитию Оксана Волканова.

Как сообщила директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская, на Домбай спрос стабильный, цены на курорте соответствуют качеству. Оператор предлагает отели «Снежинка» и «Домбай». «На Архызе цены относительно прошлого года повысились на 20-25%, спрос практически отсутствует. К тому же, есть альтернативные курорты с большим выбором отелей и более развитой инфраструктурой или, как вариант, гостиницы на соседних курортах Домбай, Приэльбрусье с ценами на порядок ниже», - говорит она.

Например, в отеле «Романтик» в Архызе в наличии номера практически на все даты сезона за исключением февральских праздников.

Спрос на Приэльбрусье умеренный, пока на курорте мало снега. В топе продаж «Русского Экспресса» отели «Озон Чегет», «Озон 7 вершин», «Альпина». Цены выросли примерно на 10%.

Впрочем, «Озон Чегет» снизил расценки до конца сезона, поскольку там много свободных мест на любые даты, не считая праздничных дней в феврале, - отмечают эксперты РСТ.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

