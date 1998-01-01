Турция подвела окончательные туристические итоги прошедшего года

В минувшем году страну посетили 5,23 млн российских туристов, что на 84% больше, чем в 2021 году

Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, Турция по итогам 2022 года еще раз подтвердила свой статус главного рынка выездного туризма России.

По данным, опубликованным министерством культуры и туризма Турции, в 2022 году страну посетили 44. 564. 395 иностранных туристов. Это на 80% больше, чем в 2021 году и всего на 1,1% меньше, чем в 2019 году.

Первое место по количеству прибытий в Турцию в 2022 году заняли граждане Германии (5 679 194 прибытия). По сравнению с 2021 годом количество визитов немцев в Турцию выросло на 84%, по сравнению с 2019 годом – на 12,9%.

На втором месте по объемам турпотока в Турцию в 2022 году оказалась Россия (5 232 611 прибытий).

Из-за геополитического кризиса, повлекшего сокращение объемов авиаперевозок российскими авиакомпаниями, турпоток из России в Турцию вырос на 11,5% к 2021 году, но все еще остался меньше на 25,4%, чем в 2019 году.

Третье место по объемам турпотока в Турцию в 2022 году – у Великобритании с 3 370 739 визитами (на 758% больше, чем в 2021 году и на 31,5% больше, чем в 2019-м).

Если говорить о географическом распределении турпотока из России в Турцию в 2022 году, то 57,9% всех российских прибытий пришлось на Анталью, 28,2% (прогноз) на Стамбул, а 6,9% – на Эгейский регион страны.

На курорты Антальи в 2022 году приехали 3 033 913 туристов из России. Это на 15,4% меньше, чем в 2021 году (3 586 928) и на 45,6% меньше, чем в рекордном 2019 году (5 582 763). У России в 2022 году по прежнему первое место по объемам турпотока в Анталью, немцы на втором месте, англичане на третьем.

Другую «пляжную» провинцию Турции, Муглу (Муулу), где сосредоточены основные курорты Эгейского региона страны, в 2022 году посетили 362 361 граждан РФ. Это на 25,9% больше, чем за 2021 год (287 799), но на 29,4% меньше, чем в рекордном 2019 году (513 056). У России в Мугле – второе место по турпотоку после Великобритании.

В провинцию Измир Эгейского региона Турции в 2022 году прибыли 30 204 россиянина, что на 291% больше, чем в 2021 году (7719) и на 16,8% больше, чем в 2019 году (25 848). Здесь россияне не вошли в первую десятку въездных рынков, т.к. регион только начинает раскручиваться.

Наконец, Стамбул в 2022 году демонстрирует наиболее ярко выраженную тенденцию на рост российского турпотока как по сравнению с 2021 годом, так и по сравнению с доковидным периодом.

Если в 2019 году в Стамбул приехали 721 719 российских туристов, а в 2021 году – 747 285, то в 2022 году поток удвоился – за 11 месяцев 2022 года в Стамбуле зафиксировали уже 1 316 365 прибытий из РФ.

Данных за 12 месяцев пока нет, но эксперты АТОР уверены, что по итогам 2022 года у россиян - первое место по объемам прибытия в Стамбул.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

