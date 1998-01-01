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Не за горами — новый туристический сезон

В преддверии нового сезона профессионалы туризма собрутся на выставке MITT-2023 в залах «Крокус Экспо»

Не за горами - новый туристический сезон. Именно поэтому мы приглашаем вас посетить Международную выставку туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая состоится 16–18 марта 2023 в Москве, МВЦ «Крокус Экспо».

Российская экспозиция традиционно располагается в третьем зале павильона 1. Более 50 регионов и городов России уже подтвердили участие в MITT со стендом. Впервые к выставке присоединилась Томская область и представители Марий Эл, Чувашской Республики, Хакасии и Удмуртии.

Зарубежная экспозиция располагается в четвёртом зале первого павильона, и она стала ещё больше: Танзания, Таиланд, Малайзия присоединились к Турции, Уганде, Узбекистану, Мьянме, Ирану, Шри-Ланке.

Самый большой стенд займёт представительство Индии. Он станет центром экспозиции четвёртого зала, на котором ярко представят регионы страны (Гоа, Керала, Карнатака и другие), пользующиеся наибольшим спросом у туристов.

Впервые на MITT появилось сразу несколько новых разделов, среди которых выделяется перспективное туристическое направление MITT «Глэмпинг». Среди участников нового раздела — производители конструкций для глэмпингов и глэмпельеры "Купол Холл", "Гефест", "Модом" и Arh Bro.

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