"Победа" полетит в Бодрум

Также запланирован запуск рейсов лоукостера из столицы в Даламан, и из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул

Аиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 3 июня начнет выполнять регулярные рейсы Москва — Бодрум, сообщила представитель перевозчика журналистам. - сообщает «Интерфакс».

"Полеты по этому маршруту начнутся 3 июня 2023 года и будут выполняться три раза в неделю из аэропорта "Внуково". С 1 сентября рейсы будут ежедневными", — отметила она.

Среди действующих турецких маршрутов "Победы" — Стамбул, Анталья и Алания, куда компания летает из Москвы. Также запланирован запуск рейсов из столицы в Даламан и из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул. В зарубежную маршрутную сеть "Победы" сейчас, кроме Турции, входят Белоруссия, Армения и ОАЭ.

Напомним, что ранее мы сообщали, что авиакомпания "Победа" с 22 февраля возобновит регулярные рейсы Казань — Стамбул. Полеты будут выполняться три раза в неделю. Рейсы по этому маршруту "Победа" приостановила в марте прошлого года.

С 23 февраля будут запущены рейсы в Стамбул также из Махачкалы. Частота полетов будет та же — три раза в неделю.

Кроме того, авиакомпания "Победа" с 8 марта начнет выполнять регулярные рейсы Владикавказ — Стамбул. Это новое направление авиакомпании, полеты будут выполняться два раза в неделю.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией