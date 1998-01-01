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СМИ: В ряде регионов прекратили выдачу 10-летних загранпаспортов

С оформлением загранпаспортов на пять лет проблем не наблюдается

Ряд региональных СМИ сообщает сегодня, что в некоторых областях Россиии прекратили выдачу десятилетних заграничных паспортов.

«В связи с поступившей информацией из АО "Гознак" изготовление паспорта, содержащего электронный носитель информации, по техническим причинам предварительно отложено до середины марта 2023 года», — говорится в сообщении УМВД по Тверской области.

В отделе по вопросам миграции Орска (Оренбургская область) изданию Урал56.Ру заявили, что выдача загранпаспортов приостановлена до середины марта. В качестве причины назвали техническую неисправность, которая возникла на Московской печатной фабрике предприятия «Гознак».

Десятилетние паспорта перестали оформлять также в Амурской области и Чувашии. В Управлении по вопросам миграции УМВД по Камчатскому краю сообщили, что десятилетний загранпаспорт перестали выдавать в двух отделениях, в остальных прием документов пока продолжается.

Ранее ТАСС сообщил, что жителю Москвы отказали в приеме документов за загранпаспорт в центре госуслуг «Мои документы» в Крюково. Однако в пресс-службе центра госуслуг «Мои документы» в Москве отрицают эту информацию. «На данный момент прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет с помощью криптобиокабины и выдача готовых документов сотрудниками центров госуслуг производится в обычном режиме», — заявили в организации

В случае срочных поездок в управлениях МВД рекомендуют оформлять пятилетний загранпаспорт старого образца.

Как мы сообщали ранее, в августе 2022 года в российских консульствах за рубежом временно прекратили принимать документы на биометрические загранпаспорта из-за необходимости «переформатирования электронного носителя». В конце сентября оформление паспортов нового поколения возобновили.

В России, согласно статистике МВД, с января по октябрь 2022 года оформили почти 4,35 миллиона заграничных паспортов, что на треть больше, чем за аналогичный период 2021 года.

/TOURBUS.RU

