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30 января
Pegasus Airlines в апреле полетит из Москвы в Измир
Гарантированные блоки мест на новом рейсе берет туроператор Anex Tour
Туроператор Anex Tour 29 апреля запускает полетную программу из Москвы в турецкий город Измир на рейсах авиакомпании Pegasus Airlines, она запланирована до конца летнего сезона, сообщили в пресс-службе туркомпании.
Измир – крупный промышленный и деловой центр Турции, третий по величине после Стамбула и Анкары город в стране.
«Мы открыли продажи туров в Турцию на базе запланированной программы в аэропорт Измира с 29 апреля. Полеты планируются на рейсах Pegasus два раза в неделю до 20 мая и ежедневно с 21 мая до конца сезона.
На всех рейсах у нас гарантированные блоки мест», — пояснили в пресс-службе.
Как напомнили в Anex Tour, в прошлом году полетная программа в Измир стартовала с июня и начиналась с трех раз в неделю. Затем рейсы выполнялись уже шесть раз в неделю.
«По опыту прошлого года, когда первые рейсы были закрыты уже спустя неделю после анонсирования, было принято решение в этом году сразу брать блоки мест на ежедневной основе», — пояснили в пресс-службе туроператора.
Как отметили в компании, с появлением нового аэропорта прилета существенно сократилось время трансфера до курортов Измира (Чешме, Оздере, Гумульдур) и Айдына (Кушадасы, Дидим). Самый длинный трансфер займет полтора часа.
Стоимость тура на двоих взрослых стартует от 120 тыс. рублей за недельный отдых с перелетом и размещением в отеле по системе «все включено».
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено авиакомпанией
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