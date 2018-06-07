Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
30 января
Pegasus Airlines в апреле полетит из Москвы в Измир

Гарантированные блоки мест на новом рейсе берет туроператор Anex Tour


 

Туроператор Anex Tour 29 апреля запускает полетную программу из Москвы в турецкий город Измир на рейсах авиакомпании Pegasus Airlines, она запланирована до конца летнего сезона, сообщили в пресс-службе туркомпании.

Измир – крупный промышленный и деловой центр Турции, третий по величине после Стамбула и Анкары город в стране.

 

«Мы открыли продажи туров в Турцию на базе запланированной программы в аэропорт Измира с 29 апреля. Полеты планируются на рейсах Pegasus два раза в неделю до 20 мая и ежедневно с 21 мая до конца сезона.

На всех рейсах у нас гарантированные блоки мест», — пояснили в пресс-службе.

 

Как напомнили в Anex Tour, в прошлом году полетная программа в Измир стартовала с июня и начиналась с трех раз в неделю. Затем рейсы выполнялись уже шесть раз в неделю.

«По опыту прошлого года, когда первые рейсы были закрыты уже спустя неделю после анонсирования, было принято решение в этом году сразу брать блоки мест на ежедневной основе», — пояснили в пресс-службе туроператора.

 

Как отметили в компании, с появлением нового аэропорта прилета существенно сократилось время трансфера до курортов Измира (Чешме, Оздере, Гумульдур) и Айдына (Кушадасы, Дидим). Самый длинный трансфер займет полтора часа.

 

Стоимость тура на двоих взрослых стартует от 120 тыс. рублей за недельный отдых с перелетом и размещением в отеле по системе «все включено».

/TOURBUS.RU

 

Фото предоставлено авиакомпанией


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 