«Аэрофлот» обновил стратегию развития до 2030 года

Как сообщили нам в пресс-службе компании, группа «Аэрофлот» представила обновлённую стратегию развития до 2030 года. Документ утверждён Советом директоров Аэрофлота в декабре 2022 года.

Сергей Александровский, генеральный директор ПАО «Аэрофлот» отмечает: «Стратегия группы «Аэрофлот» актуализирована с учётом сложившихся новых реалий, в которых оказалась отечественная гражданская авиация. В ближайшее время наши усилия будут сосредоточены на обеспечении технологической независимости от иностранной продукции во всех бизнес-процессах группы.

Первый и важный шаг уже сделан в области цифровой трансформации — мы успешно перешли на отечественную автоматизированную информационную систему оформления воздушных перевозок «Леонардо».

Помимо этого, мы нацелены на обеспечение связанности страны и повышение авиационной мобильности населения за счёт увеличения охвата региональной маршрутной сети.

Предоставление пассажиру максимальных возможностей для прямых перелётов по стране — задача государственной важности, которую мы продолжим решать в соответствии с параметрами новой стратегии».

Согласно основным положениям документа, для группы «Аэрофлот» остаются актуальными цели, которые обеспечат компании лидерство на российском авиационном рынке и технологический суверенитет.

Планируется, что к 2030 году пассажиропоток группы «Аэрофлот» вырастет до 65 млн пассажиров, что позволит обеспечить долю рынка (с учётом иностранных авиакомпаний) в объёме не менее 50%. Группа продолжит работать в мультибрендовом формате для максимального охвата всех основных рыночных ниш — продукта высокого уровня (Аэрофлот), сбалансированного («Россия») и базового («Победа»).

Взаимодействие трёх перевозчиков позволит группе «Аэрофлот» удовлетворить спрос различных потребительских сегментов в рамках единой сети маршрутов.

Для дальнейшего повышения транспортной доступности регионов страны в качестве одной из основных целей указывается обеспечение единой маршрутной сети за счёт создания системы региональных баз.

В дополнение к уже существующему крупнейшему хабу «Аэрофлота» за пределами Москвы — в Красноярске, компания намерена открыть три новые региональные базы в трёх кластерах страны: юг РФ, Дальний Восток, Поволжье и Урал.

Таким образом все четыре региональные базы обеспечат качественное присутствие группы «Аэрофлот» на всей территории страны.

Особое внимание в стратегии уделено импортонезависимости. К 2030 году доля отечественных воздушных судов в структуре парка увеличится до 70% за счёт ввода в эксплуатацию 339 новых отечественных ВС — МС-21, SSJ-NEW и Ту-214. Согласно Стратегии, для обеспечения программы перевозок к 2030 году будет задействовано более 500 воздушных судов. Значительное расширение парка потребует найма до 3500 пилотов и ввода 8 новых тренажёров.

Обеспечить импортонезависимость при эксплуатации иностранной и отечественной техники призвано развитие внутригрупповых компетенций в сфере поддержания лётной годности.. К 2030 году благодаря развитию ряда компетенций, в том числе в области разработки технической документации и комплектующих изделий, провайдер должен стать крупнейшим в РФ, СНГ и Восточной Европе сервисным центром для технической поддержки лайнеров

Технологический суверенитет группы «Аэрофлот» к 2030 году будет достигнут за счёт полного перехода на использование только отечественного программного обеспечения.

В стратегии также предполагается дальнейший рост доли дополнительных доходов за счёт создания «нового продуктового направления на базе электронной коммерции», что позволит пассажирам комплексно и более комфортно планировать свои путешествия.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено "Аэрофлотом"