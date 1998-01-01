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Россия и ЮАР обсуждают запуск прямого авиасообщения между странами

Туроператоры обсуждают, будут ли востребованы у наших туристов прямые перелеты в далекую африканскую страну

Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, Россия и ЮАР обсуждают запуск прямого авиасообщения. Так, посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщил РИА «Новости», что его страна ведет переговоры с авиакомпаний Nordwind Airlines о запуске четырех прямых рейсов в неделю, один из которых – в Кейптаун.

По его словам, департамент транспорта ЮАР обсуждал с Минтрансом РФ сначала рейсы «Аэрофлота», однако потом в российском ведомстве сообщили, что «это будет компания Nordwind». Сейчас в ЮАР ждут, когда российская сторона сообщит о готовности Nordwind к открытию прямых перелетов.

Несколько дней спустя о том, что планируется запуск рейсов в ЮАР, сообщил и посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия—Африка Олег Озеров. По его информации, Россия планирует запустить прямое авиасообщение с ЮАР ко второму саммиту Россия—Африка, который запланирован на 26–29 июля в Санкт-Петербурге.

В оценках необходимости запуска прямых рейсов в ЮАР опрошенные АТО» туроператоры, предлагающие туры в эту страну, единодушны. Прямое сообщение – нужно, поскольку это всегда повышает интерес к направлению на 20-30%.

Эксперты PAC Group отмечают большой потенциал ЮАР в сегменте делового туризма в силу происходящих изменений в экономической и логистических сферах.

Кроме того, ЮАР – отличная точка входа и для старта экскурсионных программ по всей Африке. Из ЮАР удобно путешествовать в такие страны, как Намибия, Ботсвана, Замбия и Зимбабве.

Как рассказала руководитель департамента выездного туризма KMP Group Маргарита Гончаренко, прежде всего туристы едут в ЮАР на сафари, поскольку именно в этой стране представлена богатейшая фауна Африки и есть все виды животных, которыми известен континент.

Туроператоры также подчеркивают важность доступных тарифов на авиарейсы. По мнению представителей туроператора «Русский Экспресс», цена авиабилетов на прямые рейсы не должна быть дороже, чем при стыковочных перелетах на рейсах международных авиакомпаний.

«Потенциальный спрос на прямые рейсы в ЮАР будут зависеть от расписания и тарифов», – полагают в «Русском Экспрессе».

Специалисты ICS Travel Group добавляют, что в случае, если тарифы на прямые рейсы будут приемлемыми, это позволит сформировать пакетные туры в ЮАР по более привлекательным ценам.

При всем этом эксперты обращают внимание и на необходимость активной маркетинговой кампании со стороны ЮАР: о туристическом потенциале этой страны российским туристам и туристической рознице известно довольно мало.

Сейчас россияне летают в ЮАР с пересадками – через Турцию, Эфиопию или ОАЭ. Стоимость авиабилета – от 77 тыс руб. в обе стороны.

По данным министерства туризма ЮАР, в 2021 году страну посетило 10,6 тыс. россиян (+63 к 2020 году) и по этому показателю РФ вошла в ТОП-10 въездных рынков (8 место).

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

