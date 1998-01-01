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ЦИФРА НЕДЕЛИ: Таиланд за прошлый год посетили 435 тысяч россиян

По сравнению с 2021 годом, российский турпоток на тайские курорты вырос в 14 раз

Как сообщает Московский офис Туристического управления Таиланда, в прошлом году, согласно официальной статистике, Таиланд посетили 11,2 млн иностранных туристов. Лидером по турпотоку в Таиланд в 2022 году стала Малайзия. Оттуда в Таиланд приехали 1 948 549 туристов. Второев общем турпотоке у Индии – 997 913 туристов.

Замыкает тройку лидеров Сингапур. В 2022 году оттуда в Таиланд приехали 614 627 туристов.

Согласно таиландской статистике, по итогам 2022 года Таиланд принял 435 008 россиян.

Это более чем в 14 раз или на 1314% больше значений 2021 года, когда из России в Таиланд приехали всего 30 759 россиян. У России среди неазиатских стран и только 9 место в общем турпотоке.

Лучшим по турпотоку месяцем зимы 2022 года был январь. Тогда Таиланд принял 23 760 россиян. Весной чаще всего россияне ездили в Таиланд в марте – 9 197 россиян.

Лучшим по турпотоку летним месяцем оказался август, тогда в Таиланде отдохнули 9170 туристов из России. Лидер осени – ноябрь и 109,4 тыс. туристов из России. А в декабре 2022 года Таиланд принял 183 109 россиян.

Россия по турпотоку за 2022 год заняла третье место среди неазиатских стран, уступив США (453 678 туристов) и Великобритании (444 432 туриста). Следом за Россией идет Германия, откуда в 2022 году в Таиланд приехали 365 030 туристов. За Германией Франция и 268 587 туристов.

В общем турпотоке России досталось 9 место.

Впереди тройка лидеров, а также Корея (538 766 туристов), Лаос (502 124 туристов), Вьетнам (468 393 туриста), США и Великобритания.

Как отмечают эксперты АТОР, исходя из итоговых данных по турпотоку, российский турпоток в Таиланд восстановился практически на 30% по отношению к значениям 2019 года (1,47 млн россиян).

В наступившем году, по данным экспертов, Таиланд ставит своей целью восстановить объемы российского турпотока до 60-65%, приняв в 2023 году 900 тыс. – 1 млн россиян.

С учетом того, что ограничения на въезд в Таиланд в виде сертификата вакцинации или экспресс-теста на ковид по приезду, все-таки введены не были, озвученные прогнозы эксперты называют реальными. Конечно, при условии стабильной политической и экономической ситуаций в мире, а также стабильности в правилах въезда королевства.

Туристическое управление Таиланда ставит своей целью в 2023 году привлечь в Таиланд 25 млн иностранных туристов, что более чем вдвое превысит данные 2022 года.

Если таких значений удастся достичь, то Таиланд по итогам текущего года восстановит турпоток более чем на 50% от значений 2019 года, когда страна приняла 40 млн иностранных туристов, - сообщили в АТОР.

/TOURBUS.RU

Фото: gettyimages.com