Новости Еthiopian Airlines увеличит число рейсов в Москву Эксперты обсуждают востребованность рейсов эфиопского перевозчика для туристов и бизнесменов

Как сообщает пресс-служба национального перевозчика Эфиопии, со второго июня Еthiopian Airlines увеличивает частоту рейсов из Москвы (Домодедово) в Аддис-Абебу. На маршруте добавляется рейс по пятницам. В текущем расписании Ethiopian Airlines летает из Москвы в эфиопскую столицу с периодичностью три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Новый рейс будет выполняться по пятницам и уже открыт к продаже в системах бронирования. Вылеты из Домодедово в Аддис-Абебу по пятницам в 22:00 с прибытием в столицу Эфиопии в 6 утра. Обратный вылет в Москву, согласно расписанию, начинается в 23:30, а прилет в российскую столицу запланирован на 7.40. Время в пути – 8 часов. «Благодаря новому рейсу Африка, Северная и Латинская Америка, а также Азия станут еще доступнее для России», – подчеркивают в Ethiopian Airlines. В авиакомпании отмечают, что перевозчик продолжает развивать свою маршрутную сеть, предлагая более 132 международных направлений. Как сообщает сегодня Ассоциация туроператоров, профессионалы туризма приветствуют увеличение частоты полетов Ethiopian Airlines. Эксперты отмечают востребованность рейсов этого перевозчика как для туристов, так и для деловых путешественников, у которых с учетом новых экономических реалий появилось больше потребностей в поездках в страны Африки и Латинской Америки. Участники туристического рынка сходятся во мнении: благодаря разумной ценовой политике, отличному сервису и широкому разлету у Ethiopian Airlines в России появилась своя аудитория. Увеличение количества рейсов из России подтверждает хорошую загрузку бортов авиакомпании, а для туристов – расширяет вариативность стыковочных перелетов. Так, по информации АТОР, у клиентов компаниии ПАКС самые популярные направления на рейсах Ethiopian Airlines – это Танзания и Сейшелы. Выбирают стыковочные перелеты именно этой авиакомпании из-за высокого уровня сервиса. «На борту отличное питание и качественное обслуживание, что важно для многих туристов», – подчеркивает заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе ПАКС Любовь Чучмаева. О том, что, в частности, туры в Танзанию и на Занзибар россияне сейчас бронируют преимущественно на перелетах Ethiopian Airlines, рассказали также в туроператорских компаниях «Русский Экспресс», ANEX Tour и Ambotis Holidays. «Перелет из Москвы в Танзанию, а также на Сейшелы в среднем занимает 15 часов, стыковка в аэропорту Аддис-Абебы длится 3-4 часа. Поэтому Ethiopian Airlines на фоне остальных перевозчиков выглядит наиболее привлекательно в плане времени полета и удобства стыковки – они не короткая, и не длинная», – резюмировали в ANEX Tour. В «Русском Экспрессе» рассказали о привлекательных тарифах Ethiopian Airlines не только в Занзибар, но и другое танзанийское направление – Килиманджаро, откуда стартуют программы сафари. Кроме того, специалисты «Русского Экспресса» также рекомендуют перелеты Ethiopian Airlines на таких экзотических турнаправлениях, как Кения и ЮАР: у эфиопского перевозчика хорошие цены и стыковки в кенийскую Момбасу (программы сафари + отдых на океане), а также в Кейптаун и Йоханнесбург. В компании PAC Group на рейсах Ethiopian Airlines охотно бронируют туры в Бразилию и Аргентину – в силу удобных стыковок и привлекательных тарифов. Есть определенное количество заявок и на перелеты в страны Африки. /TOURBUS.RU Фото предоставлено авиаперевозчиком

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